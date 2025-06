Ništa od pomirenja sa Sofijom: Terza progovorio o vreloj akciji sa Slađom Poršelinom, pa žestoko oblatio Anđelu! (VIDEO)

Ne štedi!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom odnosu sa Sofijom Janićijević, ali i ostalim temama koje poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Što se tiče Sofije baš sm u drugarskom i prijateljskom odnosu, prija nam druženje i mislim da je tako najbolje. Tu smo jedno za drugo, što se tiče hrane, prodavnice i kad idemo na žurku. Funkcionišemo baš super, kao na početku, ali da kažem da je emocija i da ide ka pomirenju ne. Ne bih se mirio, ne bi ni ona ovde i ne pričamo o tome. Treba da vodimo razgovor bez kamera i da pričamo o svemu, a u ovom trenutku nije vreme ni mesto da nešto pokušavamo, a da li bih voleo videćemo napolju - pričao je Terza.

- Čini se kao da ideš ka pomirenju, uvek ostavljate prostor. Ti si na tom putu i onda danas imaš s*ks sa Slađom u tuš kabini - dodao je Darko Tanasijević.

- Nije tako. Mi smo za to da ovde ne budemo zajedno. Nije vreme ni mesto, gledam je kao dragu osobu i drugaricu. Ja da to želim ne bih ovo radio. Najbolje je da budemo u dobrom odnosu i da se ne vređamo kao ovi ostali. Najbolje je ovako da bude i da se družimo. Što se tiče Slađa ona je neko ko je meni jako drag, ona je zgodna i atraktivna, ali sam rekao Slađi da mi ne prija kako se ponaša, vrišti i radi na silu. Mene nije blam, ona je meni draga, ali sa Slađom nikad ovde ne bih bio u ozbiljnoj vezi, a šta će napolju da bude zavisi od njenog ponašanja - govorio je on.

- Milica nije bila po kriterijumima tvog oca, da li će Slađi biti otvorena vrata? - pitao je voditelj.

- Ja ne vidim da su za Slađu stizale neke stvari, ružne reči kao što su bile između Milice i mene nisu bile. Ja nisam ozbiljno sa Slađom da bih pričao da li je moralna. Neke stvari su se pričale, znam da voli, izlazi, koketira i ona je materijalista i iskreno ne vidim sebe pored Slađe u vezi, ali ko zna šta nosi dan, a šta nosi noć - nastavio je on.

- Anđela i ti rat do istrebljenja - dodao je Darko.

- Pa kad neko kaže za moje dete da je oštećeno i da mi kaže u facu da otac nikad neću biti i da sam monstrum, a dete svoje nisam ni video i onda ne biram reči. Ja ne biram reči da bih ponizio nekoga i da bi zabolelo, nisam išao u neke morbidne stvari i nisam to ni pomislio da joj kažem. Ona se svađala sa Sofijom, mene potkačila i vidim da se upalila, a mi smo budale koje skočimo. Meni otac da je ovde ne bih ćutao na te stvari. Ako je njoj trauma što je snimala p*rno klipove, ja smatram da nije i da je to zadovoljstvo. Ja ne mislim te stvari, ali kažem da je povredim i da je isprovociram - govorio je Terza.

- Ko je Anđela i kakva je ona? - pitao je Darko Tanasijević.

- Odvratna. Ona je Gastozu rekla da je neurotičan, a ja mislim da je ona i da je u šestici pokazala kakva je, a sad je pokušala da se pere. Izgovorila je neke stvari za Matoru, a najgore je kad Terza to kaže, a šta je sa njenim izjavama? Kakav je čovek pokazala je prema Kariću. Jako kvarno pred sam kraj da se takve stvari iznesu da bi nju Stefan uvredio. Ona mu je uplela porodicu, da je neko hapšen i to su takve gluposti što je uradila. Kakav prijatelj ona može da bude? Čuli smo od Stefana da on tad nije bio sa devojkom i da to nije bilo muvanje, a ona je iskoristila da ga ukanali. Ona udara na Ivana, Munju i mene tri NN-a, a zna da Terza nikome ne ćuti - govorio je on.

Autor: A. Nikolić