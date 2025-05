Oglasio se RHMZ! Stižu olujni vetar i sneg, turbulentno vreme u ostatku dana

Građane Srbije danas očekuje turbulentno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, kao i lokalne kratkotrajne kiše i pljuskove, posebno na severu i zapadu zemlje, gde ponegde može biti i grmljavine, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Ovi nestabilni vremenski uslovi najizraženiji će biti sredinom dana i posle podne.

Na visokim planinama još ponegde može pasti i slab sneg, dok će vetar duvati umeren do jak severozapadni, a uveče se očekuje slabljenje vetra i njegovo skretanje na zapadni pravac. Maksimalna dnevna temperatura biće u rasponu od 16 do 19 stepeni Celzijusa.

Otkrivamo o čemu je reč i kako je podatak ušao u istorijuPrema najavi RHMZ, danas je na teritoriji Banata, Šumadije, Srema, Beograda, Šumadije, na zapadu i jugozapadu Srbije na snazi žuti meteoalarm za lokalnu pojavu grmljavina sa ili bez padavina.

- Danas će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše i pljuskova, koji će na severu i zapadu Srbije ponegde biti praćeni i grmljavinom, uglavnom sredinom dana i posle podne - objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Vikend se nastavlja u sličnom ritmu.

U severnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se promenljivo vreme, sa povremenim sunčanim intervalima i oblačnošću koja može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Na jugu Srbije će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano.

Vetrovito vreme nastavlja se i u nedelju – vetar će biti slab do umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno jak, zapadni i jugozapadni, dok će u zoni pljuskova, posebno u Vojvodini, ponegde biti i udara olujne jačine. Jutarnje temperature biće od 2 do 9°C, dok će najviše dnevne vrednosti dostići od 19 do 23°C.

Prognoza za naredne dane

rema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će se zadržati nestabilno vreme. Očekuje se naizmenično sunčano i oblačno, uz povremene padavine, pljuskove i grmljavinu. Ipak, ohrabruje podatak da će temperature biti u postepenom porastu, što ukazuje na dolazak pravog proleća.

Autor: D.B.