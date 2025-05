Danas sunčano i toplije: Pljuskovi sa grmljavinom očekuju OVE delove Srbije

U Srbiji u utorak jutro vedro, na severu i umereno oblačno.

Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a tokom večeri i noći na zapadu i severu Srbije biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Negotinskoj Krajini jak. Jutarnja temperatura od 7 do 11°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C.

U Beogradu u utorak pretežno sunčano ili umereno oblačno. U toku večeri i noći na širem području grada biće uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna dnevna 23°C.

Autor: Marija Radić