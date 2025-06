Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom očekuju OVE delove Srbije: Moguć je i grad

Nastavlja se vedro i vrelo vreme u Srbiji. Oblačni i padavinski sistemi premeštaju se zapadno i severno od Srbije, uz pravo jesenje vreme.

Sunčano i troposki toplo očekuje se u Srbiji i do kraja dana, a maksimalna temperatura biće do 36 stepeni, u Beogradu do 34°C.

Međutim, nestabilnije će biti na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije.

U ovom času nad Starom planinom nalazi se grmljavinski sistem, koji donosi loklane pljuskove sa grmljavinom. U nastavku poslepodneva ovaj grmljavinski sistem doneće i širem području Dimitrovgrada pljuskove sa grmljavinim.

U nastavku poslepodneva lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće i na krajnjem istoku Srbije, pre svega u Ključu i na širem području Kladova, a doneće ih grrmljavinski sistem u severoistočnoj visinskoj struji iz Rumunije.

Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode, uz grad i jake gromove.

Pljuskovi će doneti tek trenutno osveženje, pa ubrzo ponovo sledi porast temperatura, što će u ovim preedelima uz vrlo visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha doneti veoma neugodan osećaj sparine.

Dobra vest je da oluje i padavine neće biti intenzivne kao juče posle podne, kada su pored istoka, juga i jugoistoka Srbije zahvatile i centralne delove Srbije i Pomoravlje, uz jake grmljavinske oluje i grad, a grmljavinsko nevreme zadržalo se sve do večernjih časova.

Vikend pred nama biće sunčan i vreo, maksimalna temperatura do 36-37 stepeni.

U nedelju uveče do Bačke, odnosno prvo do severozapada Srbije, a potom tokom noći i preko ostalih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni, na udare i olujni, uz nagli pad temperature vazduha i jače osveženje, ali i naoblačenje.

Međutim, pljuskovi sa grmljavinom neće biti toliko izraženi i biće prolaznog karaktera, vezani uz hladni front, a očekuju se samo u severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije i u Beogradu.

Ponegde su moguće i kratkotrajne grmljavinske oluje sa gradom.

U ponedeljak osetno svežije, na severu i zapadu i za 10 stepeni, dok će hladni front najmanje imati uticaja na jug i istok Srbije, gde će ostati i potpuno suvo.

U ponedeljak promenljivo oblačno i vetrovito, uz jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 32 na istoku Srbije, u Beogradu do 26 stepeni.

Od utorka sunčano i ponovo toplije.

Inače, zbog aktuelnog toplotnog talasa, u narednom periodu preporučuje se ogroman oprez zbog veoma visokoih vrednosti UV zračenja i ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite u periodu od 10 do 16 časova.

Postoji opasnost i od toplotnog udara.

Zbog rada rashladnih uređaja, njih treba podeseti da temperaturna razlika između spoljne i rashlađene sredine kako u stanovima i firama i drugi objektima, tako i u vozilima ne bude viša od 7 stepeni.

Oprez se preoručuje i u saobraćaju i da savetuje se da se na put ne kreće u najvrelijem delu dana.

Zbog opasnih vremenskih pojava, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: S.M.