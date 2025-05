SAMO JE IZLETEO IZ ŽBUNJA! Saša obilazio imanje, pa se susreo s ljutom zveri! Snimio dok skače da ga napadne

Saša Stanimirović koji živi u selu Pridvorice kod Smederevske Palanke, zaljubljenik u prirodu i čovek koji živi u skladu sa njom, imao je žestoku borbu sa pravom zveri. Njega je tokom obilaska svog imanja napao šakal, a on je za Telegraf.rs ispričao kako je izgledao ovaj, u najmanju ruku, neobičan susret.

Saša obožava prirodu, često se kreće po šumama i livadama i ide u ribolov, ali ovoga puta promenio je rutu i imao je šta i da vidi tokom svoje "šetnje". Nije ni slutio da će tog dana imati borbu za život.



- Ja sam često po prirodi, idem i u ribolov na reci Jasenici, ali ovoga puta sam išao da obiđem useve na svom imanju. Iznenada iz žbunja kraj samog puta izleteo je šakal. Pošto mi je već telefon bio u rukama uspeo sam da napravim snimak, ali on je nasrnuo na mene u nameri da me ugrize, najverovatnije je imao mladunče u blizini, pa je hteo da me usmeri da hodam u drugom pravcu - objasnio je Saša za Telegraf.rs.

Na početku svoje rute prvo su ga napale divlje svinje, a da bi izbegao nevolju, popeo se na drvo i sačekao da prođu, a potom je usledila prava avantura. Srećom, prošao je bez povreda, ali ovaj prizor ostavio je snažan utisak. Na snimku koji je uspeo da zabeleži jasno se vidi kako životinja izlazi iz šiblja i direktno ka njemu. Ovo samo dokazuje tezu da šakali postaju sve brojniji u Srbiji.

Šakal je skočio i pokušao da ga ugrize za ruku, potom i za nogu, a kada je Saša pokazao otpor, zverka je otrčala u šumu, ali, ni tu nije kraj.

Saša je uspeo da se domogne svog automobila, ali ga ni tada šakal nije ostavio na miru, vrebao ga je i čekao trenutak. Saša je uspeo da prođe bez većih posledica, ali sada zna da će za sledeći put morati drugačije da se pripremi.

Šakal je podvrsta vuka i širom Srbije ga ima sve više. Zbog te činjenice, mnogi su skloni da manjak fazana, zečeva i srna u lovištima pripišu upravo šakalima, sve brojnijim, opasnim predatorima koji tamane plemenitu divljač.

Stručnjaci kažu da sakal (zlatni šakal) već decenijama naseljava delove Šumadije i Pomoravlja, a često se zadržava u blizini reka i šuma. Iako retko napada čoveka, može postati agresivan ukoliko oseća da su mu mladunci ugroženi. Kako i Saša kaže, verovatno je i u njegovom slučaju šakal branio svoje mladunce.

S obzirom na način ishrane i visok lovni pritisak, indirektno se može zaključiti da šakali na području Srbije u lov idu sami ili u paru. Šakali se ne udružuju u veće grupe radi savladavanja krupnijeg plena.

