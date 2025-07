MUŠKARAC SNIMIO SVOJU SMRT! Horor na Balkanu: Pokušao da nahrani mečiće iz ruke, medvedica ga RASTRGLA, ovo je njegova POSLEDNJA FOTOGRAFIJA

Omar Farang Zin (49) nije uzeo u obzir da je medvedica sa mečićima izuzetno opasna i približio se zveri

Lovci su ubili medvedicu, a žandarmi su patrolirali područjem kako bi oterali turiste

Medvedica je ubila italijanskog turistu koji je pokušao da iz ruke nahrani njene mečiće na Transfagarašanu u Rumuniji.

Policija je u njegovom telefonu našla fotografije koje pokazuju da se žrtva nedozvoljeno približila životinjama.

U oblasti Transfagarašana živi četiri puta više medveda nego što je optimalno - njih 112. Rumunija ima najveću populaciju medveda u Evropi, skoro 13.000 jedinki, prema najnovijoj studiji. Pošto ne mogu da nađu hranu u šumi, divlje životinje izlaze na put, gde su ih turisti naučili da poziraju za selfi kako bi dobile hranu.

Nesvesni turista je fotografisao sopstvenu smrt. Omar Farang Zin (49) nije uzeo u obzir da je medvedica sa mečićima izuzetno opasna i približio se zveri, dok nije dospeo u njene kandže, piše Observatornews.ro

- Evo medveda! Kako je lep! Dolazi prema meni! – rekao je napadnuti turista.

Tourist is dragged into a ravine and killed by bear after posing for selfie with its cub in Romania https://t.co/gCqP8ByfvV

Takva nepažnja je okončala život 48-godišnjeg Italijana, koji je dva puta izbegao smrt. Naime, juče se snimao u dve prilike dok se približavao medvedima na Transfagarašanu.

Zaustavio se da nahrani medveda ispred table o zabrani

Onda je ponovio to iskustvo, koje je za njega ovog puta bilo fatalno. Zaustavio se na 500 metara od brane Vidraru, gde je video divlju životinju na ivici puta.

- Sišao je sa motocikla i ponudio hranu medvedu. Pronađen je i telefon italijanskog turiste u kojem su se nalazile fotografije snimljene neposredno pre napada. Fotografije prikazuju medveda koji se približava – rekao je Armand Kiriloiu, direktor Šumarske direkcije Argeš.

Hranjenje medveda je zabranjeno. Jasno je napisano na rumunskom i engleskom, a ilustracija je dovoljno sugestivna, navodi Observatornews.ro. Celi Transfagarašan je pun takvih znakova, koje turisti konstantno ignorišu. Motociklista se zaustavio da hrani životinju upravo ispred takve table.

Lovci ubili medvedicu

Medvedica koju je hranio napala ga je kada joj se Italijan previše približio. Odvukla ga je u šumu, a vozači koji su videli scenu pozvali su Hitnu pomoć. Oko 40 žandarma, vatrogasaca i naoružanih šumara došlo je na mesto napada. Pronašli su turistu mrtvog i shvatili da su i sami u opasnosti.

- Medvedica nas je sve vreme pratila. Bila je veoma uznemirena. Napala je i nas nekoliko puta – rekao je Dragoš Onea iz Gorske službe spasavanja Argeša.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of death & animal attack



Omar Farang Zin, 49, an Italian tourist, was mauled to death by a bear in Romania on Thursday, July 3, after posing for a selfie with its cub. Omar was riding his motorbike along the Carpathian Mountains in the… pic.twitter.com/XvXLQ51udw