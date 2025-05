Pripremite se! Najavljeni pljuskovi, olujni vetar i grad, a evo kad sve počinje

Iako je maj mesec Srbija beleži izuzetno hladan vremenski period, a nepogode su po broju dana svakako premašile one tople majske, na koje smo navikli do sada. Taman kada se pomislilo da će uslediti predah od kiša, ispostavilo se da nam tek predstoji potop i to naizgled ozbiljnih razmera.

Ipak, danas je samo uvertira za ono što predstoji jer, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), očekuje se umereno do znatno oblačno sa pojavom kiše i lokalnih pljuskova ujutru i delom prepodneva u Vojvodini, na istoku i jugoistoku Srbije.

U ostalim krajevima uglavnom suvo uz sunčane intervale.

Vetar slab i umeren, na jugu i jugozapadu Srbije povremeno jak, jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 26 °S. U toku noći lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na severu Srbije.

Petak kao najnestabilniji dan

Već od sutra vremenska prognoza se značajno razlikuje. Očekuju se pljuskovi i grmljavine koji će lokalno biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme.

Petak će biti najnestabilniji dan u severnoj i centralnoj Srbiji, pa RHMZ napominje da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Dakle, situacija će umnogome zavisiti od dela Srbije. U severnim i centralnim krajevima izražen je rizik od pojave jakih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, dok će na jugu Srbije pljuskovi biti ređa pojava.

Obilne padavine od vikenda

Za vikend se očekuje početak povremeno obilnih padavina, prvo na jugu i istoku Srbije, koje će se početkom naredne sedmice proširiti i na ostale krajeve.

Drugim rečima, nastavlja se period sa čestim padavinama, a sledi i novo zahlađenje.

No, neophodno je napomenuti da će one postati dugotrajnije i obilnije - u subotu najpre na jugoistoku Srbije (preko 30 mm za 24 h), dok se u nedelju i početkom naredne sedmice, u periodu od 25. do 29. maja, očekuje širenje padavinske zone sa juga i istoka preko centralnih predela ka zapadu uz pad temperature.

S obzirom na rizik od produženog (dugotrajnijeg) perioda sa padavinama, savetuje se redovno praćenje meteoroloških upozorenja, koja će se po regionima izdavati do 72 časa (do 3 dana) unapred, izvestio je RHMZ.

Autor: Dalibor Stankov