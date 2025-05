Oko 50 inovativnih lekova čeka ulazak na pozitivnu listu: Potrebno više savremenih terapija koje menjaju tok bolesti

Istraživanje evropske asocijacije čiji je član i Udruženje proizvođača inovativnih lekova Inovia, pokazuje da je osiguranicima u Srbiji dostupno manje od 10 odsto inovativnih lekova koji su registrovani u EU u poslednje četiri godine, što našu zemlju stavlja na začelje liste po ovom ključnom pokazatelju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Poređenja radi, pacijenti u Bugarskoj imaju na raspolaganju čak šest puta više inovativnih terapija, a u Hrvatskoj gotovo tri puta više. Ovaj jaz se, nažalost, ne smanjuje, što dodatno otežava položaj pacijenata u našoj zemlji.

Pored toga, istraživanje koje je ovog proleća sprovelo udruženje Inovia pokazuje da i dalje veliki broj inovativnih lekova — preko 50 lekova u stotinak indikacija — čeka ulazak na Listu lekova. U pitanju su terapije koje su uveliko dostupne u zemljama regiona — skoro svi su već na listi lekova u Bugarskoj, ogromna većina je dostupna u Rumuniji i Hrvatskoj, a skoro polovina i u Crnoj Gori.

- U prethodnom četvorogodišnjem periodu u Europskoj uniji registrovano 173 nova inovativna leka, a mi smo našim osiguranicima obezbedili dostupnost za njih 16, dakle manje od 10 odsto. Kada gledamo drugi parametar, a to je koliko dana protekne od registracije do dolaska tog leka na listu, možete da vidite da je Srbija opet u onom lošijem kraju, jer naš prosek samo za ovih 16 lekova koji su došli na listu, jer analiza prati samo te lekove, je 799 dana ili nešto više od dve godine - istakao je dr Bojan Trkulja, predsednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA.

Inovativni lekovi nisu samo pitanje savremene terapije, već i šansa za produžavanje života, očuvanje radne sposobnosti i značajno poboljšanje kvaliteta života pacijenata. Zahvaljujući ovim terapijama, mnoge bolesti koje su nekada bile smrtonosne danas se uspešno leče, omogućavajući pacijentima da ostanu produktivni članovi društva.

Razlog za nisku dostupnost ovih ključnih lekova leži u nedostatku sistemskog rešenja finansiranja inovativnih terapija. Inovia se zalaže za formranje izdvojene budžetske linije u okviru Finansijskog plana RFZO, koja bi svake godine omogućila ulazak najvažnijih novih lekova na Listu lekova. Ovaj korak bi značajno poboljšao dostupnost inovativnih terapija, a time i kvalitet života pacijenata.

Dr Trkulja je dodao da oko 50 lekova čeka da uđe na listu.

- Kada kažem čeka na ulazak na listu, mislim na lekove za koje je kompletna dokumentacija podneta, za koje su prikupljena mišljenja Republičkih stručnih komisija, Farmakoekonomske komisije i koji ne mogu da dođu na listu zbog toga što jednostavno u budžetu ne postoje sredstva koja bi bila namenjena za to. Takvih lekova u ovom trenutku je nešto više od 50, za nekih stotinak indikacija.

U Bugarskoj je već 95% tih indikacija dostupno na njihovoj pozitivnoj listi.

U Hrvatskoj i Rumuniji je to negde oko 70 odsto, a čak i Crna Gora svojim osiguranicima obezbeđuje skoro 50 odsto ovih lekova i indikacija.

Povećanje zdravstvenog budžeta Srbije za samo jedan odsto i usmeravanje tih sredstava u izdvojenu budžetsku liniju namenjenu ulasku inovativnih lekova na listu omogućilo bi da svake godine značajan broj novih inovativnih lekova postane dostupan našim osiguranicima.

- Svi ovi podaci koji su ovde predstavljeni su već odavno predstavljeni u Republičkom fondu i ne postoji bilo kakvo neslaganje po tom pitanju, ne postoji dilema o tome da li je potrebno povećati ulaganje u inovativne lekove. Ovo je trenutak kada bi trebalo da se razgovori podignu na viši nivo i iščekujemo da dobijemo poziv iz vlade na taj sastanak - rekao je dr Trkulja.

On je dodao i da ne smemo zaboraviti da je u prethodnom petogodišnjem ili šestogodišnjem periodu država značajno investirala u inovativne lekove. Zahvaljujući tome je stotinak novih terapija došlo do našeg osiguranja što je značilo više nego u prethodnom petogodišnjem periodu, kada se to praktično nije dešavalo.

Značaj inovativnih lekova

Korist koju inovativni lekovi donose pacijentima i njihovim porodicama uključuje bolju kontrolu bolesti. Zahvaljujući inovativnim mehanizmima inovativni lekovi su neke doskora smrtonosne bolesti pretvorili u hronične bolesti sa kojima se živi.

Bolji kvalitet života pacijenata im omogućava da ne moraju da odu u prevremenu penziju ili da neko iz njihove porodice ne mora da prestane da radi da bi negovao takve pacijente.

Zahvaljujući inovativnim lekovima izbegavaju se duži bolnički dani, skupe operativne procedure, smanjuje se količina komplikacija, manje neželjenih efekata, potreba za zdravstvenom zaštitom je niža, pa je samim tim i potreba za količinom ulaganja u zdravstvo, zahvaljujući inovativnim lekovima, manja, istakao je dr Trkulja.

Udruženje Inovia apeluje na nadležne institucije da prepoznaju ovaj problem i preduzmu korake ka obezbeđivanju sistemske podrške za ulazak inovativnih lekova na domaće tržište, kako bi Pacijenti u Srbiji imali iste šanse za savremeno lečenje kao i osiguranici u regionu.

Autor: S.M.