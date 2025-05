Manijak vreba devojke u Novom Sadu?! Jedna morala da se sakrije u lokal, druga među ljude, pa jedva pobegla

Dva alarmantna upozorenja stigla su iz Novog Sada, a tiču se različitih incidenata koji su se dogodili u kratkom vremenskom roku jedan za drugim. Na meti moguće i istog muškarca našle su se barem dve devojke za koje se zna.

Pre nekoliko dana, na stranici koja prati dešavanja u tom gradu objavljeno je uznemirujuće saopštenje naslovljeno: "Hitno, opasnost za devojke".

Kako je napisano, sve se odigralo u centru Novog Sada, kada je jedna ženska osoba uletela u lokal tražeći spas i rekavši da je već neko vreme prati čovek.

"Sat vremena je čekao ispred i motao se po Pašićevoj. Policija je došla, devojka je na sigurnom, ali je on pobegao. Nakon odlaska policije je opet došao da viri da vidi da li je devojka još tu i kada su kolege izašle pobegao je prema katedrali", navedeno je.

U objavi je napisan i opis muškarca, odnosno garderobe koju je tada nosio: "Čovek nosi plavi gornji deo trenerke i kačket crni", a dalje se apeluje lokalima da provere kamere da bi videli da li imaju snimke na kojima se bolje vidi njegov lik.

Drugi incident

Nedugo potom pojavila se još jedna, takođe uznemirujuća, objava koja možda ne bi bila ni podeljena da nije bilo prve.

"Videla sam post o devojci koja se kod vas sakrila, a pošto je isti grad moram da pomenem da sam imala sličnu situaciju prošle nedelje. Možda nije isti čovek, ali za slučaj da jeste - jeziv lik u pedesetim, brada. Ja levo, on levo, ja desno, on desno, ja stanem, on stane", počinje drugo upozorenje.

Kako je devojka navela, odlučila je da spas pronađe u masi ljudi.

"Na kraju smo na Trgu republike stajali 15 minuta jer je tu bilo pregledno i osvetljeno. Prišao mi je da me pita kako sam sa najjezivijim osmehom na svetu", navela je.

Potom se dosetila nečega što ju je možda i pomoglo da se skloni od muškarca.

"Pozvala sam drugaricu koja je posle toga bila sa mnom na vezi dok nisam uhvatila momenat kada je okrenuo leđa i pobegla", napisala je devojka.

Čini se da drugi incident nije prijavljen policiji, ali neosporno je da ne bi bilo na odmet da devojke u Novom Sadu obrate pažnju i pričuvaju se. Ostaje apel da se incidenti prijave nadležnima.

Autor: Dalibor Stankov