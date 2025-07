Udari su se dogodili u Slobidskom i Ševčenkivskom okrugu grada Harkova

Noćas je izvršen snažan napad dronovima na Harkov, neprijateljski dronovi pogodili su stambene zgrade u dva okruga, među ranjenima ima i dece, preneo je Ukrinform, pozivajući se na objavu gradonačelnika Harkova Igora Terehova na Telegramu.

Prema njegovim rečima, udari su se dogodili u Slobidskom i Ševčenkivskom okrugu.

🚨 Russian Drone and Missile Barrage Hits Kharkiv and Izyum



Early on July 7, Russian forces launched a coordinated aerial assault on northeastern Ukraine. Three Geran-2 drones struck Kharkiv, igniting fires in residential areas and injuring at least seven civilians, including…

Po poslednjim procenama, kako prenose vlasti Harkova, povređeno je ukupno 27 ljudi.

- U Ševčenkivskom okrugu postoje preliminarne informacije o pogotku na višespratnicu. Jedan od spratova stambene zgrade je u plamenu - navodi se u objavi.

⚡️Russia has massively attacked Kharkiv with kamikaze drones, wounding at least 27 people and damaging residential buildings, State Emergency Service reports. No deaths were reported.



🎥 DSNS/Telegram



Igor Terehov dodaje da ima informacija o žrtvama u zgradi koju je pogodio dron. Zabeležen je i pogodak na višespratnicu u Slobidskom okrugu. Načelnik Harkovske regionalne vojne administracije, Oleh Sinjehubov, dopunio je informacije na Telegramu.

📍Russian drone strike hits residential area in Kharkiv — 27 injured.



A Russian drone impacted a residential building in Kharkiv overnight. Ukrainian Authorities report at least 27 people injured. Emergency crews remain on site. pic.twitter.com/8bLdYN8RIB — Defence Index (@Defence_Index) 07. јул 2025.



- Kao rezultat neprijateljskog napada na Ševčenkivski okrug Harkova, četiri osobe su povređene, među njima i dvoje dece. Požar je izbio na 8. spratu zgrade, na površini od oko 10 metara kvadratnih - napisao je.



Kasnije je pojasnio detalje posledica udara.

- Dve osobe su povređene u Slobidskom okrugu Harkova usled neprijateljskog napada. Dobijaju neophodnu medicinsku pomoć. Oštećeni su civilni objekti i zgrada vrtića - naveo je Sinjehubov.



Ukupan broj povređenih u napadu dronovima na Harkov iznosi osam, saopštila je prvobitno Harkovska regionalna vojna administracija na Telegramu.

Monday morning in Kharkiv: 27 people are injured as a result of drone attacks on the city.



Photo: Suspilne, Vitalii Hnidyi pic.twitter.com/0hMEQFZqOw — Anna Vlasenko (@AnnaVlasenko) 07. јул 2025.



Kako je ranije preneo Ukrinform, Harkov je jutros pogođen u više navrata napadima dronova tipa "Šahed".

Vojnici iz 225. odvojenog jurišnog puka locirali su i uništili posadu ruskih dronova u Sumskoj oblasti, koja je svakodnevno navodila neprijateljsku artiljeriju i korigovala udare na ukrajinsku pešadiju.

Kako prenosi Ukrinform, Kopnene snage Oružanih snaga Ukrajine su to saopštile na Telegramu i objavile video snimak.



- Nekoliko preciznih udara i posada je uništena - naveli su iz vojske.

Kako je ranije preneo Ukrinform, pripadnici Odeljenja za vojnu kontraobaveštajnu službu Službe bezbednosti Ukrajine su u poslednjih nekoliko meseci pomoću jurišnih dronova uništili 97 jedinica teškog naoružanja ruskih trupa.