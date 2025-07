HARKOV U PLAMENU Novi udari Rusije na Ukrajinu, izvršeno skoro 600 napada

U novom ruskom napadu ciljano je stambeno područje u centru Harkova, što je dovelo do požara, a tri osobe ru ranjene, izvestio je gradonačelnik Harkova, Igor Terehov o napadu na Telegramu, prenosi Ukrinform.

- Neprijatelj je udario u centar grada, u stambenu zonu. Preliminarni izveštaji ukazuju na žrtve. Detalji se još utvrđuju - napisao je Terehov. Prema njegovim rečima, pogođena je i funkcionalna zdravstvena ustanova, a prema prvim informacijama, razbijeni su prozori.

Šef Harkovske regionalne vojne administracije, Oleh Sinjehubov, kasnije je dao dodatne informacije.

- U 05:35 sati neprijatelj je izveo napad, verovatno pomoću bespilotnih letelica tipa Šahed, na četvrt Saltivka u gradu. Pogođena su trospratna zgrada i dvorište. Objekat je oštećen, a konstrukcija je zahvaćena požarom, koji se proširio na oko 20 kvadratnih metara - napisao je Sinjehubov na Telegramu.

Nakon toga, Harkovska regionalna vojna administracija ažurirala je podatke o žrtvama: do 06:30 sati potvrđeno je da je jedan 64-godišnji muškarac povređen u napadu na četvrt Saltivka. U 06:47 sati Terehov je izvestio da je broj ranjenih porastao na dvoje.

Kasnije je Harkovska regionalna vojna administracija potvrdila da su ukupno tri osobe ranjene. Ukrinform je takođe izvestio da su ruske snage tokom noći napale i Mikolajev (rus: Nikolajev), pri čemu je izbio požar u prigradskom području.

🙏 In Kyiv, the number of people injured as a result of enemy shelling on July 10 has increased to 28 people, including two minors.



💔 The number of injured after the morning shelling of Kharkiv has increased to nine. pic.twitter.com/JajX33tBKr — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) 11. јул 2025.

Rusi izveli 592 napada na Zaporošku oblast, jedna osoba ranjena

Ruske snage izvele su i 592 napada na 16 naselja u Zaporoškoj oblasti u poslednja 24 časa.

To je objavio Ivan Fedorov, načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije na Telegramu, a prenosi Ukrinform.

- Muškarac star 48 godina povređen je u neprijateljskom napadu na Zaporošku oblast. Ruske trupe izvele su sedam vazdušnih napada na Plavni, Guljajpole, Zaližnično, Bilogirju i Novoandrijivku - napisao je on.

Dodao je da je 419 dronova različitih tipova (pretežno FPV) ciljalo Malokatjerinivku, Smoljane, Červonodniprovlju, Kamjansko, Guljajpole, Ščerbake, Novodanilivku, Malu Tokmačku, Čarivne i Novopavlivku.

🤬 Russians attacked Kharkiv: eight residential buildings, a maternity hospital and a dental clinic were damaged.



A hit on a three-story building and a courtyard was recorded in the Saltovsky district of the city. A fire broke out. pic.twitter.com/hag8n2a6Hg — The Ukrainian Review (@UkrReview) 11. јул 2025.

Izvršeno je sedam napada višecevnim raketnim sistemima (VRLS) a pogođeni su Guljajpole, Novodanilivka i Mala Tokmačka.

Rusi su takođe izveli 159 artiljerijskih napada na područja Primorsko, Kamjansko, Guljajpole, Ščerbake, Preobraženku, Novodanilivku, Malu Tokmačku i Čarivne.

Prema informacijama regionalne administracije, prijavljeno je 14 oštećenih stanova, privatnih kuća i vozila. Kako je ranije izvestio Ukrinform, ruske trupe su 10. jula napale 12 naselja u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su ranjena dva civila.

Kharkiv under attack pic.twitter.com/gZbi73eNgj — José Hernandez, photojournalist. war reporter (@JosPressRelease) 11. јул 2025.

Napadnut i Sumi

Ujutru, u petak 11. jula, ruske snage napale su Sumsku oblast sa šest bespilotnih letelica. Kako prenosi Ukrinform, ovu vest je saopštila Sumska regionalna vojna administracija na Fejsbuku.

❗ Kharkov residents are sharing new videos of explosions that occurred in the city this morning.



Judging by the third video, the air defense in Kharkiv remained silent this morning. pic.twitter.com/t7UpMEpKj9 — Zlatti71 (@Zlatti_71) 11. јул 2025.

- Od oko 5:00 časova ujutru, neprijatelj je napao Sumski teritorijalni okrug sa šest bespilotnih letelica u razmaku od 15 minuta. Oštećeni su nenastanjeni objekti. Inspekcija je u toku - navela je administracija. Nije bilo nastradalih niti ranjenih, dodaje se u saopštenju.

Kako je ranije izvestio Ukrinform, 9. jula u gradu Sumi, Sumskoj oblasti i Okhtirka okrugu, ruski napadi na energetsku infrastrukturu Sumske oblasti izazvali su prekide u snabdevanju električnom energijom.

Autor: S.M.