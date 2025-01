Rusi napali Kijev tokom noći, ima mrtvih (VIDEO)

Najmanje četiri osobe su poginule, a tri su ranjene u ruskom napadu tokom noći na Kijev, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

On je napisao na Talegramu da su hitne službe upućene na mesto napada usled kojeg se zapalila nestambena zgrada.

Kličko je naveo da je u ruskom napadu oštećen ulaz u stanicu metroa Lukjanivska u Kijevu, kao i vodovod, preneo je Ukrinform.

U Kijevu je tokom noći vazdušna opasnost bila na snazi duže od sat vremena.

Russian ballistic strike on #Kyiv in the early hours of January 18 have killed four civilians, demaged a ground structure of Lukianivka subway station, water main, and several buildings and cars in the area.

Two civilians are wounded and residential buildings are damaged in a… pic.twitter.com/ARrxMnH62K