Stojan Ilić (39) je tačno pre dve godine svirepo ubio komšinicu Nevenu P. (16) u Ripnju, u zločinu koji je šokirao i potresao Srbiju i region — zbog čega je osuđen na 19 godina zatvora.

Ilić je nakon ubistva komšinice pokušao da ubije članove njene porodice. On je osuđen septembra prošle godine u Višem sudu u Beogradu na 19 godina zatvora. Istom presudom, pritvor mu je produžen.

Iznoseći odbranu Ilić je pred sudom priznao izvršenje teškog krivičnog dela, ali je pokušao da se opravda govoreći o crnoj magiji.

- Sve mi ovo liči na crnu magiju - rekao je optuženi u sudnici tvrdeći da je sumnjao da se porodica ubijene tinejdžerke brani vradžbinama a da ga je ona pre nego što je ubio provocirala i vređala.

Pravdajući se pred sudom, naveo je i da je celu noć pre jezivog ubistva pio alkohol i lekove, a da je nastavio da pije pelinkovac i tog jutra. Rekao je da je nakon toga seo u kola i sa pokojnom Nevenom P. i njenim bratom otišao do prodavnice koja se nalazi u centru Ripnja.

- Kada smo došli ispred prodavnice rekao sam joj da ide sa bratom, ali je ona rekla da će ostati sa mnom u kolima. Potom sam joj rekao da moram da idem na pumpu kako bih natočio benzin i rekla je da ide sa mnom, pa ćemo se vratiti po njenog brata. Tako je i bilo, ali sam krenuo sporednim putem jer sam hteo da izbegnem ako ima policije na glavnom putu.

Okrivljeni je zatim izjavio da se sa tinejdžerkom posvađao u kolima.

- Ne znam tačno kako se sve desilo. Ne sećam se, ali znam da smo se posvađali zbog njene majke i babe, ona je nasrnula na mene i tu smo počeli da se svađamo i tučemo. Izašla je iz kola i rekao sam joj da uđe, da ću je odvesti kući, ali nije htela. Rekla je: "Ti si bolestan i retardiran!" vređala me je... Mislim da su me tada obuzele crne misli, ne znam šta mi je bilo, iznerviralo me je to što me je vređala - rekao je okrivljeni i nastavio sa iznošenjem odbrane:

- Nisam hteo da naudim ni njoj, niti njenoj porodici. Prošla je neka nervoza i jeza kroz mene. Ne znam kako se potom desilo da sam uzeo nož i izbo je, kao ni kako sam nakon ubistva okrenuo kola i otišao do njihove kuće izbo i njih. Ko zna šta sam sve radio, ali ja stvarno nisam imao želju da naudim ženskom detetu. Nisam monstrum - pokušao je da objasni jeziv zločin koji je počinio.

Podsećamo, Stojan je nakon svađe sa tinejdžerkom dohvatio nož i počeo da je ubada u predelu trupa, vraa i ruke — Nevena je zadobila teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminula.

Nakon svirepog ubistva, Stojan se vratio u porodičnu kuću tinejdžerke i nožem napao članove njene porodice — zadao je sedam uboda u rame, leđa, vrat i butinu njenoj majci, dok je po jedan ubod zadao Neveninom ujaku i babi.

Iako je pobegao automobilom, Ilića je policija pronašla usled čega je krenuo da vitla nožem, ali je ubrzo uhapšen.

Telo tinejdžerke pronađeno je pored puta u šipražju sa ubodima u predelu stomaka.

"Ne može da kontroliše nagone"

Veštak psiholog Nada Jaković rekla je pred sudom da Ilić ima laku mentalnu zaostalost i slabu kontolu impulsa.

- To je celo životno stanje, ne mogu da tvrdim da je u vezi sa kritičnim događajem. On tako funkcioniše. Teže odlaže impulse i nagone, sklon je tome da mora da ih zadovolji - rekla je.

Osuđen na 19 godina zatvora

Stojan Ilić je za ubistvo Nevene u naselju Ripanj u septembru prošle godine osuđen na 19 godina zatvora. Suđenje je relativno brzo okončano, u nekoliko održanih ročišta.

Predsedavajuća sudija je istakla da je odluka donesena jednoglasno, a ni izricanje presude nije prošlo bez incidenata. Nevenina porodica prisustvovala je izricanju presude. U sudnici su bile prisutne njena majka Sanja, baka Mirjana, ujak Dejan, deda Dragan i braća Filip i Nenad. Jecanje majke čulo se tokom izricanja i obrazloženja presude.

Porodica ubijene Nevene upućena je na parnični postupak zbog ostvarenja imovinsko-pravnog zahteva, odnosno dobijanja odštete, a Ilić je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka.

