ZORAN IZBO SNEŽANU 26 PUTA NOŽEM, PA SE SRAMNO PRAVDAO! Godišnjica od svirepog ubistva u Barajevu: Pre smrti ga prijavljivala za strašne zločine!

Zoran Pavlović (54) iz Barejeva, na današnji dan pre tri godine svirepo je ubio svoju vanbračnu suprugu Snežanu Simić (47) u njenoj kući u beogradskom naselju Barajevo, zbog čega je osuđen na 20 godina zatvora. Pavlović je Snežanu ubo 26 puta nožem, a onda je sebi pokušao da oduzme život.

Zoran Pavlović (54) došao je u porodičnu kuću Snežane Simić (47) i dok je ona u dvorištu kosila travu on joj je prišao i izbo je nožem 26 puta, a onda je pokušao da izvrši samoubistvo. On je sebi prerezao grkljan i potkolenicu, međutim nije uspeo u svojoj nameri i preživeo je.

Zoran i Snežana bili su u turbulentnoj vezi. Oni su godinu dana živeli zajedno, nakon čega se Simićeva iselila i vratila u porodičnu kuću gde je surovo ubijena.

Tog kobnog 5. juna 2022. godine Snežana Simić kosila je travu u svom porodičnom dvorištu, to je sve primetio i njen ubica koji je tuda prolazio. Kada ju je ugledao, Zoran je otišao do svoje kuće, odakle je uzeo nož i zaputio se nazad prema Snežani.

Sa nožem u ruci, Zoran je ušao u dvorište porodice Simić gde je pomahnitalo ubadao nesrećnu ženu. Ove zastrašujuće scene videle su njene komšije koje su pozvale policiju.

Snežana prijavila policiji Zorana

Snežana Simić (47) radila je kao medicinska sestra u hitnoj službi Doma zdravlja u Barajevu, a neposredno pre ubistva, ubica ju je čekao ispred posla zbog čega ga je ona prijavila policiji. Međutim, osnova za prijavu nije bilo, tvrdio je tada pred Višim sudom u Beograd, Sretko Jovičić, šef smene u policijskoj stanici u Barajevu.

- Snežana Simić je sedam do deset dana pre nego što je ubijena došla kod mene u stanicu policije u Barajevu i rekla da ima problema, da je Zoran par puta dolazio ispred Doma zdravlja gde radi, da joj kaže da je voli. To nije bio dovoljan osnov za prijavu protiv njega, a u tom momentu nije imala ništa drugo konkretno da ga prijavi. Koliko znam ona je tada bila sa nekim drugim u vezi, ali ne znam da li je prethodno raskinula sa Zoranom i kada. Ona mi o tome nije ništa rekla, već sam to čuo od drugih u Barajevu, to je malo mesto i sve se zna - govorio je tada svedok.

Jovičić je kazao da mu Snežana tada nije rekla da je Zoran maltretira, da joj preti, da je tuče, niti da joj dolazi kući, već samo da je čeka ispred Doma zdravlja.

Podsetimo, kao motiv ovog jezivog zločina pominje se to što Snežana nije želela da se vrati Zoranu posle raskida. Kako su ispričale komšije, on je nju molio da se pomire, slao joj je poruke i non-stop je zvao telefonom, a kobnog dana je, navodno, došao kod nje na kafu da se pomire. Međutim, ubrzo je otišao, ali se posle pola sata vratio i ubio je. Komšije su ispričale i da je Snežana samo tri dana pre smrti prijavila Zorana policiji, jer joj je navodno pretio.

Telo našla Snežanina sestra

Ljiljana, majka Snežane Simić otkrila je da se njena ćerka razvela 13 godina pre nego što je ubijena, a da je sa Zoranom bila u vezi oko godinu dana. Ona je ispričala detalje iz dvorišta u kojem je Snežana ubijena kao i da ju je rođena sestra našla.

- Moja ćerka i Zoran su bili u vezi. I ranije su se svađali, tukli, voleli se i mirili, ali ovako nešto nisam očekivala. On je poneo nož, ušao je u njeno dvorište i ubio je! I da ga strpaju u zatvor, i da ga osude, pa čak i da ga ubiju, ja od toga nemam ništa! Mog deteta nema. U nedelju sam bila kod kuće kada sam čula neku gungulu i žamor napolju. Izašla sam i videla drugu ćerku kako plače. Rekla je: "Pobili se Zoran i Snežana." Odgovorila sam da im nije ni prvi, a neće biti ni poslednji put, jer oni su imali probleme. Međutim, ćerka mi kaže: "Pa Sneža je, majko, mrtva. On je nju izbo nožem". Na njenoj ruci sam videla krv, imala je ubode po ruci i sa obe strane grudi - kroz plač je pričala Ljiljana i dodaje da je odmah otišla u ćerkino dvorište.

Zoran tvrdio da se "ničega ne seća"

U sudnici Višeg suda u Beogradu, Pavlović je u svoju odbranu ispričao da se seća da je tog dana u garaži kod kuće popravljao auto, da mu je u goste došao drug Darko Tošić, da je prethodno popio četiri-pet rakija, da su nastavili da piju, a sledeće čega se seća je da se probudio u bolnici i da nije znao zašto se tu nalazi. Rekao je da se ne seća ni kada je Darko otišao, a ni da je on otišao kod Snežane.

- Sa Snežanom sam živeo oko 12 meseci, i to u mojoj kući u Barajevu. Godinu dana pre ovog događaja vratila se u kuću roditelja, jer se nije slagala sa mojom majkom. I posle toga smo bili u vezi i nastavili smo da se viđamo svaki dan. Imali smo i zajedničkog psa, kojeg smo čuvali na smenu, u zavisnosti od toga kako je ko radio. Nismo imali većih problema u vezi, osim sitnih svađa. Desetak dana pre tog događaja, u maju smo išli za vikend u Banju Vrujci, i tu noć kad smo se vratili prespavala je kod mene, pa smo ujutru zajedno otišli na posao - pričao je Zoran Pavlović.

Na pitanje sudije zašto je ubio Snežanu, Zoran je odgovorio: "Ne znam šta da kažem zašto sam to uradio.".

Na pitanje tužioca kako je i kada dobio nadimak Čutura, optuženi Zoran Pavlović (54) je objasnio da ga je dobio davno, zbog pića, i da konzumira alkohol poslednjih 15 godina.

Zoran je osuđen 20. decembra 2023. godine na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva bivše partnerke.

