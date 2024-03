U Srbiji izrečeno 10 kazni DOŽIVOTNOG ZATVORA - Evo ko su najveći zlikovci

Miroslav Marković (55) prvostepeno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva bivše partnerke Sanje Manoilov (47) u centru Pirota.

Ukoliko ta kazna bude pravosnažno potvrđena, on će biti deseta osoba koja je osuđena na doživotnu robiju u Srbiji. Ipak, ukoliko Marković ode na odsluženje kazne, u srpskim zatvorima će biti osam osuđenih na kaznu doživotnog zatvora jer je jedan osuđenik preminuo tokom odsluženja kazne, dok drugi čeka izručenje u Crnu Goru.

Sanja Manoilov (47) iz Pirota ubijena je nasred ulice u centru grada dok je birala voće. Miroslav je imao zabranu prilaska i komuniciranja, ali joj je ipak prišao s leđa i pucao joj u glavu.

Sanja se više od godinu dana borila za svoj mir, ali nije mogla da pobegne od čoveka koji ju je proganjao i naposletku joj oduzeo život.

Miroslav je dva puta osuđivan za proganjanje. On je potpisao sporazum o priznanju krivice i osuđen je na novčanu kaznu od 100.000 dinara. Za ponovljeno delo dobio je zabranu prilaska, a sudija za prethodni postupak ocenio je da se izrečenom merom zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima i oštećenom, može se ostvariti svrha propisivanja mere kojom se obezbeđuje nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Sanja suđenje nije dočekala jer Miroslav ne samo da je prekršio zabranu prilaska, već ju je lišio života.

Osuđen zbog ubistva deteta

Krajem prošle godine izrečene su dve kazne doživotnog zatvora, a jedan od prvostepeno osuđenih je Miloš Nikolić iz okoline Zaječara, koji je osuđen za ubistvo dvogodišnje Petre Vladulović.

U obdukcijskom nalazu koji je nakon smrti devojčice dostavljen Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, smrt devojčice je nastupila neposredno usled prestanka disanja i srčanog rada, uzrokovanog obimnim jakostepenim povredama glave i posledičnim razvojem jakostepenog otoka mozga. Kod deteta su utvrđene i druge povrede koje sve zbirno predstavljaju tešku telesnu povredu opasnu po život.

Veštačenje sudskog veštaka iz oblasti neuoropsihijatrije ukazuje da je Nikolić u vreme ubistva bio u stanju srednjeg pijanstva, odnosno bio je pod dejstvom alkohola sa količinom alkohola u krvi od 1,63 promila. Nikolić je optužen da je 21. februara u iznajmljenom stanu u Zaječaru, više puta po glavi i telu udario dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge i teško je povredio, a dete je prevezeno u Zdravstveni centar u Zaječaru gde je preminulo.

Sve se dogodilo naočigled majke devojčice Jelene Todorovske koja joj nije pritekla u pomoć, a čak je i pokušala da zaštiti Nikolića. Rekla je da je devojčica pala i deo glave ogulila o sto.

Ona je, ipak, krajem marta prošle godine puštena iz pritvora. Tužilaštvo ju je teretilo za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog deteta.

Kapetan vojske na doživotnoj robiji

Osma kazna doživotnog zatvora saopštena je takođe u decembru prošle godine i čeka se da postane pravosnažna. Na kaznu doživotnog zatvora Viši sud u Leskovcu osudio je kapetana Vojske Srbije S. S. zbog silovanja svoje maloletne ćerke u periodu od novemvembra 2019. go maja 2022. godine.

Kako je sud saopštio, prilikom odlučivanja o vrsti i meri kazne, sud je imao u vidu brojne otežavajuće okolnosti koje se odnose na način i vreme izvršenja krivičnog dela, ličnost optuženog, odsustvo empatije, kao i težinu posledica krivičnog dela, nalazeći da ne postoje olakšavajuće okolnosti.

- Sud je našao da se takvom presudom utiče i na druge građane da se uzdrže od vršenja takvih i sličnih najtežih krivičnih dela - navedeno je u saopštenju suda.

Prilikom suđenja i donošenja odluke javnost je bila isključena.

Džonić osuđen za ubistvo rođaka

Penzionisani vatrogasac Goran Džonić je u junu 2023. godine prvostepeno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva svojih rođaka, tročlane porodice Đokić iz Aleksinca - Gorana (57), Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25), koje se dogodilo 26. septembra 2021. godine. On je time postao sedmi čovek u Srbiji kojem je ta kazna izrečena.

Presuda je, odlukom Apelacionog suda, postala pravosnažna u februaru ove godine i poslat je na izdržavanje kazne.

Podsetimo, Džonić je porodicu ubio iz vatrenog oružja, a njihova tela spalio u automobilu.

Džonić je, nakon izrečene presude izustio samo jedno pitanje: "Zašto?"

- Mi smo većali sve dokaze i našli smo da ste krivi. I vi ste priznali da ste bili na licu mesta, te ste umešali i druge osobe za koje je utvrđeno da nisu bile sa vama. Na glavnom pretresu ste izmenili odbranu, tvrdili ste da vas je tukla policija, zašta nije bilo dokaza. Tvrdili ste da niste krivi, da su sve besmislice. Međutim, niste odgovorili na pitanja kako to da su čaure pronađene na mestu zločina ispaljene iz pištolja koji je oduzet iz stana u Aleksincu. A rekli ste da ste vi jedina osoba koja je imala kontakt sa tim pištoljem. Niste objasnili odakle Lidijin DNK na pištolju niti odakle vaš DNK na novcu oduzetom od Đokića i kesama u kojima se nalazio. Postoji čitav niz drugih dokaza, izjave svedoka, snimci video nadzora kako kupujete benzin koiji dokazuju da ste baš vi izvršili zločin - rekao je sudija Mirko Drašković.

Komentarišući visinu kazne, sudija je rekao da je samo najstroža kazna odgovarala zločinu.

- Ovakva kazna je jedino ispravna za ovako monstrouzan zločin. Ona neće vratiti Đokiće, ali predstavlja satisfakciju porodici i odgovor društva da postoji nulta tolerancija na ovakva dela. Niste pokazali kajanje, a o monstrouznosti zločina govori to što ste tela zapalili - rekao je sudija.

Džonić je nakon izricanja presude burno reagovao, počeo je da viče da nije kriv i da će da se ubije. Ustao je sa klupe i udario glavom o sto, a onda se otimao trojici stražara koji su priskočili kako bi ga smirili i izveli iz sudnice.

Ubio suprugu

Dejan Pavlović (46) iz Vranja je 10. maja ove godine osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva supruge Slavice koje je izvršio u martu prošle godine. Uhapšen je zbog pokušaja ubistva, ali kako je žena od posledica povreda preminula u bolnici, na teret mu je stavljeno teško ubistvo.

Snežana je preminula od povreda koje joj je nožem dugim 20 centimetara naneo suprug pred najmlađom ćerkom koja ima samo 12 godina i koja je pokušala da je odbrani.

Slučaj su prijavili lekari iz Hitne pomoći, a kasnije je utvrđeno da je muž nakon rasprave izbo ženu u predelu stomaka i ćerki naneo povredu.

- Dejan je pod dejstvom alkohola, nakon rasprave sa suprugom nasrnuo na nju, a zatim uzeo nož iz kuhinje, sečiva 20 centimentara, uleteo u spavaću sobu i supruzi naneo ubodne rane u predelu leve slabine, a dvadesettrogodišnju ćerku posekao u predelu ruke jer je pokušala da zaštiti majku - rekao je tada izvor Telegrafa.

Dejan je zločin izvršio tri meseca nakon što je prekršio meru zabrane prilaska i komuniciranja. Kako su rekli rođaci porodice, on je godinama maltretirao nesrećnu ženu i troje dece, a često je bio u alkoholisanom stanju. Sud je izrekao i meru obaveznog lečenja Pavlovića od alkoholizma.

Doživotna kazna zbog obljubeNovosađanin M. J. (84) osuđen je 20. oktobra prošle godine na doživotni zatvor zbog obljube deteta.

Obrazlažući presudu, sudija Vidoje Mitrić je rekao da je tužilaštvo na jasan i precizan način, neoborivim dokazima dokazalo krivično delo, a da postoje i DNK tragovi.

M. J. je 7. maja. 2020. godine u Novom Sadu, na potezu Šodroš, u cilju zadovoljenja polnog nagona silom i pretnjom prinudio dete rođeno 2012. godine da ga oralno zadovolji. Dečaku je pretio da će ga baciti u Dunav.

Okrivljeni je na izricanje presude doveden iz Okružnog zatvora na Klisi u invalidskim kolicima, u kojima je uveden i u sudnicu. Izricanje presude i obrazloženje je slušao oborene glave.

Podsetimo, starac i osmogodišnjak, koji se navodno ne poznaju, sasvim slučajno su se tu sreli nedaleko od nekadašnjeg brodogradilišta. Mališan je sam otišao od kuće i pešice su uputio prema Dunavu, da bi tamo bio sam i igrao se.

Posle nekoliko razmenjenih reči sa dečakom, M. J. je dečaka odveo u obližnju šumu kod neuređene dunavske plaže, gde se dogodila obljuba.

Pokušao da siluje ženu, pa je ubio

Virdžinel J. (37) osuđen je 16. septembra prošle godine na doživotni zatvor zbog ubistva žene R. K. (87) u Požarevcu.

On je u noći između 4. i 5. januara prošle godine provalio u kuću žene u selu Rečica i zatekao je kako leži na krevetu. Pretio joj je da će da je ubije nožem za klanje svinja ako ne bude dozvolila da ima odnos sa njom. Okrenuo je baku na stomak, ali se ona sve vreme branila uprkos tome što ju je tukao iz sve snage.

Kada je video da neće uspeti u svojoj nameri da siluje ženu, on ju je nožem izbo, a potom joj prerezao vrat.

Kako ima srpsko i rumunsko državljanstvo, nameravao je da pobegne u Rumuniju, ali je uhapšen 20 sati nakon zločina u okolini Vršca.

Na saslušanju je priznao zločin, a potom i ispričao jezive detalje.

- Bio sam pijan. Došao sam kod nje, međutim, ona mi je izbila nož iz ruke i posekla me. Pukao sam! Onda sam je sekao po stomaku, pa zaklao. Ostala je da leži na podu - rekao je na saslušanju.

Prvobitna odluka suda bila je da Virdžinel bude osuđen na 20 godina zatvora, što je najviša kazna koja nije doživotna, ali je Više javno tužilaštvo u Požarevcu uložilo žalbu na takvu odluku i Apelacioni sud u Kragujevcu kaznu je preinačio u doživotni zatvor.

Ženu zapalio živu

Radomir Blagojević (53), osuđen je 15. aprila 2022. godine zbog toga što je suprugu Zoricu Kalinić (66) 13. jula 2020. godine živu zapalio. On je drugi čovek kom je u Srbiji izrečena kazna doživotnog zatvora.

Radomir je Zoricu sačekao u zgradi u kojoj je stanovala, prišao joj i polio je benzinom iz kanistera koji je unapred pripremio, a potom je zapalio. Nesrećna žena je dva dana kasnije preminula u bolnici.

Njemu se sudilo i zbog toga što je mesec dana ranije silovao R. N., a žrtvu je optužio da laže i rekao da bi "više voleo da je ona na Zoričinom mestu".

Posle svedočenja R. N., koja je izjavila da je kobne večeri došla kod njega kako bi mu za novac sredila kuću, a on je brutalno pretukao i silovao, on je tada skočio sa optuženičke klupe i obratio se žrtvi.

- Ona puno laže. Odgovaram za ubistvo Zorice i spreman sam za kaznu, ali pred svima da kažem - više bih voleo da je Zorica živa, a da je ova pod zemljom - rekao je Blagojević.

R. N. posvedočila je da se zbog delimične amnezije ne seća svih detalja, ali da je posle onoga što joj je optuženi uradio 36 sati ležala u bolnici bez svesti. Ipak, navela je da zna da ju je udarao po glavi dok nije pala u nesvest.

- On mi je ispričao svoju tužnu životnu priču. Bilo mi ga je žao i nastavila sam da se družim s njim. Počeo je da mi se udvara i da mi šalje poruke, ali nije mi se sviđao kao muškarac. Pozvao me je da mu za novac očistim kuću i ja sam došla. Skuvao mi je kafu, i čim sam popila drugi gutljaj, primetila sam da je čudna - ispričala je R. N. pred sudom.

Navodno, posle trećeg ili četvrtog gutljaja kafe, kako je rekla, osećala se loše i počela je da "gubi kontakt sa stvarnošću".

- Pretukao me je. Oči su mi bile pune krvi, izgubila sam privremeno vid - rekla je žena.

Radomir je kao mlađi ubio svog očuha.

- To je kod njega uhodani stil funkcionisanja, prisutan skoro ceo život, još od mladosti, kada je ubio očuha reagujući na njegovu ekstremnu nepravdu i braneći majku - rekla je psiholog Nada Janković tokom suđenja.

Izbo devojku ispred zgrade

Druga osoba kojoj je presuđeno na doživotnu robiju je Dejan Dabović koji je u decembru 2019. godine brutalno ubio devojku Dušanku Jocović u Novom Sadu. Kazna mu je izrečena 24. marta 2021. godine.

On je pravnosnažno osuđen za teško ubistvo iz bezobzirne osvete bivše devojke u Novom Sadu nakon što je sa njim raskinula dugogodišnju emotivnu vezu i za razbojništvo u kladionici koje je bilo dan pre ubistva.

Dabović je u Novom Sadu, na Grbavici, ubio svoju bivšu devojku Dušanku Jocović. Izbo ju je nožem pred zgradom u kojoj je živela u Ulici Alekse Šantića. Devojka je preminula na putu do Urgentnog centra, dok je okrivljeni za ubistvo uhapšen nekoliko sati kasnije.

- Poslednjih godinu dana, otkako sam u pritvoru, stalno razmišljam o tome šta sam uradio i kajem se. Sećam se da sam Dušanku udarao pesnicama po glavi i ničega više. Ne znam kada sam izvadio nož. Sledeće čega se sećam je dolazak u sobu u hostelu - rekao je Dabović na jednom od suđenja.

Govoreći o njihovoj vezi, Dabović je tvrdio da su i on i Dušanka međusobno bili ljubomorni i da je zbog toga dolazilo do prepirki. Imao je, kako je rekao, potrebu da se vidi sa njom i 25. decembra je otišao do njene zgrade, ali je nije pronašao. Sutradan su se, po njegovim rečima sreli kod Limanske pijace, prošetali su se i pričali o svojim životima.

- Ušli smo u radnju, kupila je vodu i nekoga je pokušala da pozove preko telefona i čuo sam kada je rekla da je Dejan Dabović sa njom i da joj preti nožem. To me je užasno pogodilo, krenuo sam da je zagrlim, a ona je vikala da se sklonim od nje. Odgurnula me je i pljunula i to me je razbesnelo - dodao je.

Dabović će ipak, na svoj zahtev, koji mu je odobren, kaznu doživotnog zatvora služiti u Crnoj Gori, čiji je državljanin.

Oteo i silovao devojčicu

Prva kazna doživotnog zatvora izrečena je u julu 2021. godine kada je Apelacioni sud u Nušu pravosnažno osudio Ninoslava Jovanovića (48) iz sela Malča, javnosti poznatijeg kao Malčanski berberin. On je osuđen za otmicu i produženo krivično delo silovanja čija je žrtva bila dvanaestogodišnja devojčica.

Cela Srbija podigla se na noge 20. decembra 2019. godine i do. 5. januara 2020. godine, kada je uhapšen.

On je oko 7.25 sati u naselju Brzi Brod u Nišu, obmanom i pretnjom odveo maloletnu devojčicu iz Suvog Dola, u nameri da sa njom ima seksulane odnose, tako što je putničkim vozilom "fiat punto" sustigao oštećenu, zaustavio vozilo i pozvao je da uđe u kola. Kada mu je ona rekla da ne sme, predstavio se kao Bojan iz Niša i rekao da radi kao električar u njenoj školi.

Zatražio je da mu pokaže gde je škola i na taj način ju je obmanuo i naveo je da uđe u vozilo. Kada je oštećena počela da mu objašnjava gde je škola, rekao joj je da će joj pokazati kraći put. Kada su krenuli dalje, rekao joj je da je oteta, da je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da ona mora da bude sa njim dok njen otac ne vrati dijamant. Zatim joj je uputio reči pretnje i tako je odveo do mesta zvanog Malčanska petlja, gde je sišao sa glavnog puta i zaustavio vozilo.

U jednom trenutku ju je izveo iz vozila i tada je devojčica pokušala da mu pobegne tako što je potrčala prema kolima, ali ju je Jovanović sustigao, udario je po galvi i odsekao joj pramen kose, zatim je odvukao do kolibe.

Do 29. decembra, kada je nađena, dok je devojčica osećala glad, umor, bila iscrpljena i plakala, govorio joj je da mora da nastavi, da ne sme da stane, da mora da hoda. Ona je plakala i molila je da je pusti kući, jer se plašila, a on je udarao u glavu i stomak i pretio joj daće joj ubiti roditelje, što je devojčicu plašilo jer je verovala da to može da se dogodi.

Kada bi nailazili na ljude, da ne bi tražila pomoć, govorio joj je da su oni zli, da mogu da ih ubiju, da mora da trči. Ona se plašila mraka, zvukova koje je čula, a okrivljeni joj je dodatno plašio sekući joj kosu, skidao joj je malje, govorio joj je da će joj ubiti roditelje.

Ona se branila, pokušala da ga udari ciglom, a on joj je makazama sekao kosu da bi je kaznio što je pružala otpor. To je činio sve do 29. decmebra kada je pobegao, a devojčica je pronađena.

Na taj način je izvršio otmicu u sticaju sa produženim krivičnim delom silovanja, pa mu je sud za otmicu izrrkao kaznu zatvora od 11 godina, a za produženo delo silovanja doživotnu robiju, te mu je izrečena jedinstvena kazna doživotne robije.

Malčanski berberin jedini je osuđenik na doživotnu robiju koji više nije iza rešetaka, s obzirom na to da je preminuo u zatvoru 7. jula 2022. godine, nekoliko sati nakon što mu je pozlilo.

Doživotna robija preti i ženama

Dve žene, Tereza Perić (42) iz Zrenjanina i Ljiljana J. iz Vlaškog Dola (56) ubile su svoje muževe na gotovo identičan način. One su zbog svireposti ubistava koja su počinile prve žene u Srbiji kojima preti kazna doživotnog zatvora.

Naime, obe žene su ubile svoje partnere na spavanju, a potom njihova tela isekle na komade. Posle zločina obe su veštačene, odnosno veštačeno je njihovo psihičko stanje, kako bi bilo utvrđeno da li su u trenutku zločina bile uračunljive.

S obzirom na to da su optužnice podignute, proizilazi da je utvrđeno da su i Tereza i Ljiljana u trenutku gnusnih zločina bile uračunljive. Da je situacija bila drugačija, umesto što bi postojala šansa da ostatak života provedu iza rešetaka, one bi bile smeštene u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa.

Optužnica protiv Tereze Perić je predata na potvrđivanje u Viši sud u Zrenjaninu 3. oktobra. Njoj preti najmanje 10 godina zatvora, dok je maksimalna kazna doživotnog zatvora.

Ona je muža, navodno, ubila tako što ga je najpre izbola nožem, a potom njegovo telo isekla motornom testerom i određene delove, tačnije testise i nogu, čak kuvala u loncu. Sve to je uradila pred maloletnom ćerkom, a naposletku su je njena deca prijavila policiji.

Tereza je Srđanu u vodu stavila lekove za smirenje kako bi ga omamila, pa ga potom ubila u kući u kojoj su bila i njena deca. Života ga je lišila tako što ga je, dok je spavao, izbola nožem. Sve to, uradila je pred svojom decom.

Ljiljana J. iz Vlaškog Dola je supruga ubila u septrembru prošle godine tako što je pucala iz vatrenog oružja, a potom njegovo telo raskomadala i ostavila u šumi na području Kučajne. Zločin je otkriven kada je rovokopač iskopao delove tela Steve A. Klupko je tada počelo da se odmotava.

U plastičnom džaku su bili trup, ruke i noge.

Uhapšene su njegova supruga Ljiljana i ćerka A. A, dok je za sinom Markom A, koji je pobegao u Austriju, raspisana poternica.

Ljiljana je u Stevu pucala dok je spavao. Kako se sumnja, pištolj je uzela iz sefa bivšeg supruga.

Sumnja se da je uz pomoć dece telo na krevetu isekla električnim cirkularom. Delove tela potom su spakovali u kese i bacili 60 kilometara dalje, na više mesta u šumi.