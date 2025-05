Oprez! Srbiji danas prete superćelijske oluje sa gradom, EVO i kada: Najveća opasnost očekuje OVE delove!

Današnji dan doneće Srbiji veoma burne atmosferske pojave. Već tokom jutra u Vojvodini je zahladnelo, pa je hladni front doneo pravo jesenje vreme, povremeno sa kišom, a temperatura je oko 15 stepeni. Preko Vojvodine prethodne noći premeštale su se grmljavinske oluje u sklopu predfrontalnih grmljavinskih nestabilnosti.

U ostalim predelima Srbije veći deo dana biće promenljivo oblačno i relativno toplo, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće na jugoistoku Srbije i do 28 stepeni, gde će biti najsunčanije, dok istovremeno u Bačkoj i na zapadu Srema neće preći 16-17 stepeni. U većini ostalih predela Srbije maksimalne temperature biće od 20 do 25 stepeni, u Beogradu do 23°C.

I dok u Vojodini duvaju severni vetrovi, ostali delovi Srbije su ispred hladnog fronta, pa duva jugozapadni vetar.

Posle podne i uveče sa severa se preko Srbije očekuje prodor hladnog fronta, uz jako zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugozapadni vetar biće u skretanju na jak severozapadni, na udare i olujni.

Biće idealnih uslova za grmljavinske nepogode sa graom, vrlo obilnim pljuskovima i jakim gromovima, a biće uslova i za formiranje superćelijskih oluja. Ovi snažni grmljaviski procesin premšetaće se od zapada ka istoku. Najveća opasnost od oluja očekuje se u severnim, centralnim, zapadnim i istočnim delovima Srbije, naročito na jugu Vojvodine, na širem području Beograda, Mačve, Podrinja, Kolubarskog okruga, severa Šumadije,Pomoravlja, Podunavlja, Braničevskog okruga i na istoku Srbije.

Zbog očekivanih opasnih vremenskih pojava, treba pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Za vikend hladnije. U subotu kišovito na jugu i istoku, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije, uz pljuskove i uz veoma obilne padavine na istoku zemlje. Na severozapadu i zapadu Srbije biće uglavnom suvo.

Početkom sledeće sedmice kišovito i hladnije, temperature ispod 20 stepeni.

Sve do kraja maja očekuje se nestabilno vreme. Uslediće otopljenje, ali će povremeno biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, ponegde i grmljavinskih nepogoda.

Prema trenutnim prognozama, stabilizacija vremena i povratak pravog proleća očekuje se od 1. juna, a maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 22 do 26 stepeni, ona će od vikenda biti ispod proseka, naročito početkom sledeće sedmice, a da bi se na napomenute proseke vratila krajem maja.

Autor: A.A.