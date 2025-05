Oglasio se Batut: Ovo je trenutna situacija sa virusom u Srbiji

Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" izdao je saopštenje u kom navodi prijavljeni broj slučajeva gripa.

U Srbiji se u periodu od 12 do 18. maja, prema populacionom nadzoru beleži 4.593 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batutu".

Kako Batut navodi, registrovan je osnovni nivo aktivnosti virusa gripa i regionalna geografska rasprostranjenost.

Batut je takođe dodao da su u ovoj izveštajnoj nedelji najviše stope incidencije zabeležene u uzrasnim grupama dece mlađe od 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina.

Pored toga, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija u Republici Srbiji, na osnovu podataka sentinelnog nadzora prijavljenih putem Servisa javnog zdravlja, u 20. izveštajnoj nedelji iznosio je 9.120.

Simptomi i znaci gripa

Sezonski grip karakteriše iznenadni početak povišene temperature, kašalj (obično suvi), glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, malaksalost, bol u grlu, curenje iz nosa. Kašalj može biti težak i trajati dve i više nedelja. Većina ljudi koji imaju grip oporave se za sedam dana od početka simptoma, ali grip može predstavljati i ozbiljno oboljenje sa teškom kliničkom slikom, kao i s mogućim smrtnim ishodom, naročito kod osoba koje su u povećanom riziku od razvijanja teških formi bolesti ili komplikacija.

Oboljenje može varirati od blage do teške forme bolesti, pa i do smrtnog ishoda. Hospitalizacije i smrtni ishodi se najčešće registruju kod osoba koje su u povećanom riziku. Svake godine se širom sveta registruje od tri do pet miliona slučajeva obolelih od teških formi bolesti i od 290.000 do 650.000 smrtnih ishoda.

