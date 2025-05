ZAHLAĐENJE STIŽE TOKOM NOĆI: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend, pjuskovi neće zaobići neke delove Srbije, a pašće i sneg

U Beogradu je nakon 23°C, po prodoru hladnog fronta, temperatura za pola sata opala za skoro 10 stepeni.

U ovom času hladni front proibližava se jugu, jugoistoku i istoku Srbije, gde je i dalje toplo. Trenutna temperatura kreće se od 10 stepeni na severu i zapadu do 20 na jugu i istoku Srbije, a najtopolije je u Nišu sa 21°C. Beograd meri jesenjih 11°C. Na Zlatiboru i Kopaoniku je 7, a u Sjenici 13°C.

Zahlađenje tokom noći stići će i do juga i istoka Srbije. Grmljavinske oluje i obilni pljuskovi iz Srbije su jugozapadnom visinskom strujom napustile naše područje i na svom putu dalje na severoistok izmestile su se iznad zapadne i centralne Rumunije.

Za vikend u većem delu Srbije biće suvo, dok se kiša i pljuskovi očekuju na jugu i istoku Srbije. Dobora vest je da se ne očekuju grmljavinske oluje.

Nažalost, na jugu i jugoistoku Srbije kiša će se tokom dana intenzivirati, pa se krajem dana i tokom noći očekuju vrlo obične padavine. Očekuje se da padne od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, na jugoistoku Srbije lokalno i više od 50 litara. Vrlo obilna i jaka kiša usloviće i naglo rast manjih reka na jugu i jugoistoku Srbije, uz opasnost od lokalnih izlivanja na manjim bujičnim tokovima.

U noći između subote i nedelje na planinama Kosova i Metohoje iznad 1800-2000 metara nadmorske visine očekuje se sneg, a na području Šar planine palo bi i više od 20 cm snega. Inače, snežnog pokrivača i dalje ima na Šar planini, Prokletijima i na drugim planinama KiM iznad 2000 metara.

U nedelju kiša i dalje na jugoistoku Srbije, uz slabljenje intenziteta padavina, dok se u ostalim predelima Srbije očekuje suvo, na severu i sunčano.

Za vikend će biti osetno hladnije, u nedelju i vetrovito,uz jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 14 na jugu do 20°C na istoku Srbije, u Beogradu do 18°C. U nedelju će maksimalna temperatura biti od 12 na jugu Srbije do 20 stepeni u Vojvodini, u Beogradu do 18°C.

Dakle, opasnost od oluja uveliko je prošla, ali ne i od obilnih padavina, koje tokom vikenda očekuju jug, jugoistok i istok Srbije, pa treba i dalje pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

