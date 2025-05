HLADAN FRONT DONOSI SNEG: U ove delove Srbije stiže još jedno zahlađenje i NOVA PADAVINE

I današnje jutro osvanulo je veoma hladno, u Vršcu je čak zabeležen i mraz od -1°C. Pred nama sunčan dan, samo na jugu ponedge sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 17 do 21, u Beogradu do 18 stepeni. Međutim, Srbiju uskoro očekuje još jedno zahlađenje.

U Srbiji će i tokom srede i četvrtka biti sunčano. Ujutro i dalje hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz.

Maksimalna temperatura biće u sredu od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni.

Četvrtak će biti najtopliji dan u sedmici. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C.

Već do večeri hladni front stići će do Vojvodine, a tokom petka preći će i preko ostalih delova Srbije i na svom putu doneće kišu i pljuskove sa grmljavinom, vrlo jak severozapadni vetar i drastični pad temperature vazduha, pa će u petak one biti od 10 stepeni na jugu Srbije do 18 stepeni na severu Vojvodine, a tamo će biti toplije, jer će doći do razvedravanja, koja će se tokom dana širiti sa severa.

Hladni front bićevrlo izražen i doneće u petak prelazak kiše u sneg višim planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, a sneg će padati samo na najvišim planinama ovih predela i to iznad 1500 metara nadmorske visine.

Sneg bi mogao da zabelei najviše predele Zlatara, Peštera, Golije, Kopaonika i planina na Kosovu i Metohiji.

Za vikend će biti promenljivo oblačno, prohladno i veoma vetrovito, uz jak severozapadni vetar. Ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi.

Maksimalna temperatura biće od 14 do 20 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od 20 do 25 stepeni, one će biti u narednom periodu uglavnom ispod normale, u petak i za vikend i za 5 do 7 stepeni, a samo će u četvrtak biti oko proseka.

Prema trenutnim prognozama, početkom i sredinom sledeće sedmice postepeno toplije, uz povratak temperatura na napomenute proseke, ali će biti nestabilno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Autor: S.M.