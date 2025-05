Do sada smo živeli u debeloj zabludi: Evo šta znači kad na vremenskoj aplikaciji piše 50 odsto šansi za padavine

Ukoliko vidite na ekranu telefona da postoji 10 ili 50 odsto mogućnosti da će da padne kiša, dobra vest je da to ne znači to. Taj podatak je zapravo verovatnoća izračunavanja padavina koji pokazuje kolike su šanse da će pasti kiša u bilo kom trenutku na određenoj površini.

Deset procenata ili 50 ne znači 10 ili 50 odsto šanse za kišu nego će na 10 odsto određene teritorije pasti kiša. Bitan faktor koji nedostaje u shvatanju verovatnoća padavine jeste površina. Kako kažu u Nacionalnoj službi za vreme (NWS) u Hjustonu, verovatnoća za izračunavanje padavina (PoP) zapravo opisuje kolike su šanse za kišu u bilo kom trenutku na određenoj površini, piše gizmodo.com.

Sve se izračunava pomoću formule

Matematička formula kaže: verovatnoća padavine (PoP)= CxA, gde je C verovanje da će doći do padavina negde u prognoziranoj oblasti, a A je deo područja koji će dobiti merljive količine padavina, ako se uopšte dese. Ovo je objašnjenje: koristeći različite modele i podatke, meteorolog će razmatrati kolike su šanse da se kiša dogodi negde u prognoziranoj oblasti i odredi koliki deo te oblasti ima šanse za kišu.



Za Nacionalnu vremensku službu (NWS) to može da znači veliku površinu. Na primer, ako su meteorolozi sigurni da će 100 odsto padati kiša u donjoj trećini oblasti i 100 odsto sigurni da je neće biti u gornjoj trećini, onda će šanse za kišu u celom području biti 30 odsto.

To se retko dešava, ali u većini slučajeva, prognozer kombinuje stepen verovatnoće i pokrivenost područja. Ako je prognozer samo 50 odsto siguran da će doći do padavina i očekuje to, a to se ne dogodi, a kiša se očekuje na 80 odsto oblasti, verovatnoća za padavine je 40 odsto.

Objava pokrenula buru na mrežama

Jedna objava na društvenoj mreži Reddit pokrenula je raspravu koja je poljuljala sve što (mislimo da) znamo o aplikaciji vremenske prognoze.

"Ako je meteorolog 80% siguran da će kiša pasti, ali je očekivao da će pokriti samo 50% prognozirane oblasti, onda bi prognoza glasila 40% šanse za kišu za bilo koju datu lokaciju", piše u ovoj objavi.



Ako ste pre ovoga bili zbunjeni, sad ste verovatno samo još više. Na svu sreću, bilo je onih koji su dali i dodatna objašnjenja.

"Procenat označava verovatnoću da će na nekoj lokaciji unutar šireg područja pasti kiša. Množi se verovatnoća kiše na celom području sa procentom područja koje će biti zahvaćeno kišom", stoji u jednom od pojašnjenja.

"Kad vidite 40% padavina, to znači da postoji 40% šanse da kiša padne baš tamo gde ste vi", piše drugi komentator.

Ko je u pravu?

Procenat koji stoji u aplikacijama za vremensku prognozu znači verovatnoću da će kiša pasti na određenom mestu u određenom vremenskom intervalu - najčešće je to sat vremena. Dakle, ako stoji "40% šanse za kišu", to se odnosi na lokaciju u roku od sat vremena.

Sve ono što su iznosili Reddit komentatori ima potporu u ranijim metodama koje su meteorolozi koristili. Ipak, današnje aplikacije koriste mašinsko učenje i veštačku inteligenciju, pa se prognoze odnose najčešće baš na mesto na kom se vi nalazite.

Ako vidite, dakle, "40%" pored ikonice kišnog oblaka u aplikaciji, to znači da će postoji 40% šanse za kišu, na vašoj lokaciji, u određenom vremenskom intervalu (recimo između 12h i 13h).

Autor: A.A.