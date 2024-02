PRINC HARI PREKLINJE PORODICU DA SE POMIRE I DA PONOVO RADI ZA BRITANSKU KRUNU: Sa dvora stigao BRUTALAN odgovor, svi u ŠOKU!

Pomoćnici u Palate insistirali su na tome da postoji "nula odsto šanse" da će vojvoda uskočiti kako bi pomogao smanjenom broju viših članova monarhije koji će obavljati službene dužnosti.

Princ Hari je tokom intervjua za ABC i emisiju "Good Morning America", koja je emitovana prošlog petka, izjavio da voli svoju porodicu, da se nada da će bolest njegovog oca ujediniti sve, a onda je stigla i vest da bi on želeo da pomogne britanskom dvoru dok se Čarls III bori sa rakom odnosno da bi prihvatio poziv ponovo radi kao viši član britanske kraljevske porodice, zbog smanjenog broja istaknutih članova koji sada obavljaju dužnosti.

Podsetimo, monarh nije u mogućnosti da drži korak sa obavezama kao ni Kejt Midlton koja je 16. januara imala operaciju abdomena. Ne zna se koliko će dugo trajati oporavak kralja, a očekuje se da će se princeza od Velsa vratiti poslu nakon Uskrsa. Nakon što je princ Hari izneo svoje predloge, stigao je i odgovor Palate. Čini se da je britanska kraljevska porodica odbacila mogućnost njegovog povratka dužnostima jer izvori iz Palate tako tvrde.

Pomoćnici u Palate insistirali su na tome da postoji "nula odsto šanse" da će vojvoda uskočiti kako bi pomogao smanjenom broju viših članova monarhije koji će obavljati službene dužnosti.

Objavljeno je juče da bi Hari bio voljan da se vrati privremenoj kraljevskoj ulozi kao podrška svom ocu ukoliko Čarls to bude tražio od njega.Ali izvori iz Palate rekli su za The Sunday Telegraph da "nema povratka za mlađeg princa" koji je u intervjuu izrazio nadu da će se poroditi ujediniti napomenuvši da će odlaziti u London uvek kada to bude mogao kao i da će se tim tempom viđati sa porodicom u Britaniji. Hari i Megan Markl su 2022. doneli odluku da napuste poziciicju viših članova dvora što je poznato kao Megzit. Pre toga su na samitu u Sandringemu Elizabeta Druga, kralj Čarls i princ Vilijam doneli odluku da opcija "hibridne" monarhije odnosno mogućnost da mlađi princ bude "pola vremena zaposleni član, a pola vremena slobodan", nije prihvatljiva. "Ti uslovi bili su prilično jasni, a kraljeva bolest to nije promenila", tvrde insajderi.

"Apsolutno je i kategorički jasno da Vilijam ne bi dopustio Hariju da se vrati. Postoji nula odsto šanse da se Hari vrati u bilo kojem svojstvu", navodi Mirror.

Iako ima indicija da je susret Harija koji je dao bombastičan intervju i njegovog oca prošlog utorka u Londonu bio srdačan, izvori otkrivaju ovakve detalje: "Hari je došao da vidi svog oca, očekujući da će otići u Sandringem. Ali umesto toga zamolili su ga da bude u Klarens hausu 30 minuta. Postojao je strah da ga se nikada neće rešiti ako ode u Norfolk" (The Sun).Insajderi su prilično oštri, nema za sada direktnog pomaka u odnosu Vilijama i Harija, ali možda Čarls iako je naznačeno da se najverovatnije neće baviti time jer mu je fokus zdravlje, promeni tok priče. Podsetimo, Bakingemska palata je petog februara saopštila da kralj ima rak.

Autor: Pink.rs