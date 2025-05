NE VIDI SE KRAJ TOPLOTNOG TALASA! Vremenska prognoza za jun najavljuje PAKLENE vrućine i mogućnost superćelijskih oluja

Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, od ponedeljka, 2. juna, ulazimo u period dugotrajnih vrućina. Usled širenja afričkog anticiklona na veći deo Evrope, najviše temperature u Srbiji očekuju se u Vojvodini, gde bi živa u termometru mogla da dostigne i 36 do 37 stepeni Celzijusa.

Ristić objašnjava da njegovi modeli pokazuju da će biti sve toplije do tačke izjednačenja sa telesnom temperaturom.

- Pomera se na sever i možda ćemo biti čak i u toplotnoj kupoli i to znači sigurno 15 dana suvog vremena, sve do sredine juna. Čini se sve gore, ali to je za more i one koji planiraju sada odmor idealno. Afrički anticiklon ima tendenciju širenja narednih dana i zahvatiće veći Evrope. Kod nas se u Banatu, delu Srema i Mačve pojavila i crvena boja, a to znači temperature do 37 stepeni. Modeli pokazuju da će biti sve toplije – kaže Ristić.

Dugoročno bi to značilo vrućine i sve duži toplotni talas. Meteorolog očekuje da u sredu i četvrtak, 4. i 5. jun, bude do 35 stepeni, a zatim da sledećeg vikenda bude još toplije i da tropski dani obeleže prvu sredinu meseca.

- Ipak, ne vidim kraj ovom toplotnom talasu. Od ponedeljka 2. juna biće preko 30 stepeni, a u četvrtak petak blizu 35 stepeni, a onda mi daje apsolutno i 36 stepeni. Iz dana u dan modeli podižu temperaturu i ako sve to krene prema Evropi i da se širi onda će sigurno dugo trajati, toplotna kupola će biti iznad nas i onda ostajemo “zarobljeni” u vrućini - kaže Ristić.

Zbog svoje jačine i učestalosti, smatra da su toplotni talasi važna vremenska pojava i napominje da odavno nije video ovo što nam se sprema. Najavljuje da će ako bude po trenutnim prognozama – biće pakleno!

- Ovo što dolazi biće slično kao da je stigao “Lucifer”, najjači toplotni talas koji smo imali prethodnih godina. Moguće je da čak ceo jun da bude takav. Deluje kao ozbiljan toplotni talas. Dugo nismo imali temperature preko 35 stepeni i mislim da još uvek nismo svesni šta nas čeka. Toliko će biti ovaj toplotni talas jak, u rangu “Lucifera” je, da je šteta da ne dobije svoje ime. Podseća jako na “Lucifera” - kaže Ivan Ristić.

Opasnost od superćelijskih oluja

Porast temperature ubrzaće zagrevanje mora i kada temperatura morske vode bude 27 i više stepeni, što će se najverovatnije dogoditi u julu, otvoriće se mogućnost za pojavu superćelijskih oluja, objašnjava meteorolog.

- Može da bude prodora, a sa njima i nepogoda pošto će i temperature biti veće, ali se sada ovaj toplotni talas čini toliko jak da treba ipak sačekati. Koliko do juče, orjentacija afričkog anticiklona je podsećala na 2023., kada je kroz Srbiju protutnjalo više superćelijskih oluja većih razmera, a trenutno jača toplotna kupola i Afrika. Videćemo. Za sada je sigurno da se treba pripremiti na visoke temperature – zaključuje Ristić.



Autor: Jovana Nerić