PLUTON NASTAVLJA DA HARA SRBIJOM! Nećemo izlaziti iz toplotnog talasa, spremite se i za SUPERĆELIJSKE OLUJE! Imamo i jednu čudnu pojavu

Od kada je topli afrički vazduh stigao do Srbije temperature iznad proseka se uglavnom zadržavaju po nekoliko dana, i na početku juna tokom prvog toplotnog talasa i sada, to se dešava radnim danima, dok vikendom imamo manji pad. Ovakve zanimljive vremenske i pomalo čudne prilike treba očekivati i u narednom periodu i prema rečima meteorologa Ivana Ristića „najverovatnije da će se ovaj trend zadržati i tokom leta“.

Ristić kaže da istu situaciju očekuje i sledeće nedelje, jer će nakon manjeg pada temperature u petak, već za vikend ponovo biti malo toplije, ali ne kao sada, a s početkom radnih dana će početi da raste i biće u zoni ekstremnih temperatura za ovo doba godine.

- Nadam se da će temperatura da padne za vikend, ali je i moguće da imamo manji produžetak te promene. Nastupio je takav trend da je moguće da celo leto bude obeleženo visokim temperaturama do 40 stepeni radnim danima, a zatim da bude manjeg pada od petka do subote, sve zavisi od više faktora. Videćemo, ali mogu reći da su to sve suvi prodori sa malo kiše i da će promene biti kratkotrajne i ne velike, temperatura može da padne za 5-6-8 stepeni, tako da će i dalje biti toplo – kaže Ivan Ristić.

"Pluton" diktira temperaturne skokove

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, 26. juna je najtopliji dan, a zatim u petak i za vikend stiže manje i kraće osveženje za vikend, a već početkom jula najviša temperatura ponovo skače na vrednosti od preko 35 stepeni.

- Stigao nam je „Pluton“, toplotni talas koji su Italijani nazvali po čuvaru iz pakla, vuku Plutonu iz Danteove „Božanstvene komedije“, što dobro oslikava o kakvoj je pojavi reč. Imaćemo u četvrtak još toplije vreme sa oko 39-40 stepeni, ali će između četvrtka i petka do nas stići manje osveženje i temperature će pasti sa 39 na 33 stepeni, za oko 6 do 8 stepeni. Može da bude i malo kiše, sa tim frontom su mogući i pljuskovi, ali to će biti vrlo slabo – kaže Ivan Ristić.

Non-stop ćemo biti u toplom talasu

Posle manjeg osveženje ponovo će se vreme stabilizovati i očekuje se postepeni porast temperatura do sledećeg vikenda.



- Vrlo brzo nakon manjeg osveženja, od utorka i srede sledeće sedmice, početkom jula, ponovo će maksimalne temperature vazduha biti preko 35 stepeni. Naime, tropski talas će biti non – stop, možda samo jedan dan bude, recimo, u subotu bude 30 stepeni, isto to je moguće za nedelju dana, ali i kasnije tokom leta, kao da se vrtimo u krug – objašnjava Ristić.

Jul će biti najtopliji, moguće su i superćelijske oluje

Podsetimo, u godišnjoj vremenskoj prognozi, koju je radio sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, je najavio 4-5 toplotnih talasa tokom leta 2025. godine.

Nema boljeg mesta od Ade Ciganlije tokom vrelih letnjih dana

- Jul je najtopliji mesec i druga dekada je najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje. Sredinom jula temperatura morske vode će biti blizu 30 stepeni što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja s tim što sa superćelijsku oluju na visini vetrovi moraju da budu izraženi i da postoji smicanje vetra sa visinom. Nadam se da se neće poklopiti svi uslovi za njeno nastajanje – kaže Ristić.



Meteorolog je upozorio na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom što će za mesto u kom se dogodi biti kao superćelijska oluja, jer superćelijska oluja zahvata veći region i ostavlja za sobom veliku štetu. Ova oluja je treća kategorija uragana i prati je brzina vetra od oko 200 kilometara na čas.

Sparno, vrelo i tropski toplo i u avgustu

Stabilnije vreme bez mnogo kiše očekuje se u avgustu. Osmi mesec bi trebao da bude klasičan letnji mesec, sparan, vreo, tropski zbog čega ćemo s nestrpljenjem očekivati pad temperature i padavine.



- Dugo će trajati toplotni talasi. U julu i avgustu maksimumi će biti oko 40-41-42 stepeni, s tim što u julu očekujemo malo više kiše. Imaćemo puno tropskih dana i tropskih noći, pogotovo u većim gradovima zbog zagrevanja betona, slabe cirkulacije... Jedva ćemo čekati da dođe jesen – zaključio je Ristić.

Autor: D.B.