Bliži nam se Afrički anticiklon! Oglasio se meteorolog Ristić: Izneo dugoročnu prognozu a onda upozorio: Temperature će ići preko 40!

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, današnje jutarnje temperature kretaće se između 20 i 27 stepeni, sa najvišom temperaturom u Beogradu od 25 stepeni. Iako jutro deluje mirno i prijatno, situacija će se promeniti posle podne.

Oko dva do tri sata popodne, na području Mačve i Zlatiborskog okruga očekuje se razvoj konvektivnih grmljavinskih oluja, koje će najviše problema doneti u Valjevu i Mionici. Grmljavinski oblaci će se potom pomerati prema istoku i severoistoku, pa se kiša u Beogradu očekuje posle 18 časova.

- Nemojte da vas zavara ovako lepo jutro, mirno, već oko dva popodne, tri, doći će do razvoja konvektivne grmljavinske oluje na području Mačve i Zlatiborskog okruga - rekao je Ristić.

Oblaci će se širiti prema Šapcu, Obrenovcu, Bačkoj, Sremu, Banatu, Borskom okrugu i Braničevu, donoseći obilne padavine, posebno u Banatu i Borskom okrugu. Na jugu Srbije, koji je juče bio pogođen nevremenom, danas će situacija biti mirnija.

- Severni i severoistočni deo Srbije imaće dosta kiše. Srećom, južna Srbija će noćas imati mirnu noć - dodao je Ristić.

U narednim danima, visinski ciklon iz Italije donosiće puno kiše, sa mogućnošću padavina od 20 do 50 mm do petka. Građanima se savetuje da prate upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da očiste odvode zbog mogućih nepogoda. Za vikend se očekuje stabilizacija vremena, sa temperaturama koje će ponovo dostići do 35 stepeni.

- Za vikend ide stabilizacija vremena, imaćemo dva, tri stabilna dana od subote, a temperatura će ponovo ići do 35 stepeni - objasnio je Ristić.

Početkom jula dolazi do promene vremenskih uslova sa spuštanjem svežeg vazduha kroz Bečka vrata, što će doneti pad temperature na 25 do 30 stepeni. Sparina će se povući, a svežiji period će trajati do sredine jula. Nakon toga, vraća se afrički anticiklon, donoseći temperature preko 40 stepeni krajem jula.

Za one koji planiraju odmor na moru, temperatura mora u Dubrovniku juče je bila 28 stepeni, a u Egejskom moru se kreće od 25 do 27 stepeni. Ovo je idealno vreme za odmor na moru, dok će u Srbiji biti dosta kiše.

