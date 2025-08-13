PECA POKLANJA ZUBE MAMA JUCI: Učesnik Farmera otkrio kako troši honorare, pa pomenuo brata Necu! Evo šta je uradio za njega (VIDEO)

Ne štedi na najmilijima!

Voditeljka Kristina Spalević večeras je u emisiju "Farmeri - Narod pita" ugostila Pecu Lazića i Aleksandru Jakšić.

Peca je u emisiji otkrio kako će potrošiti honorare od rijalitija, a onda se uključila i prva gledateljka u emisiju:

- Hoću majci zube da uradim, hoću tati da pomognem oko nekog biznisa. Neću da dozvolim da moj tata krivi kičmu, mama je izgubila dosta živaca, a Neca zaslužuje mnogo više. Danas sam mu kupio neke proteinske čokoladice, a on kaže: "Nemoj da trošiš pare na mene". On je moj brat, nema veze, nije to ni bitno -rekao je Peca.

- Običan prevarant je Peca, a ne Kristijan -rekla je gledateljka, pa sipala pohvale na račun Aleksandre Jakšić.

Podsetimo, Peca je u rijalitiju "Farmeri" zauzeo drugo mesto, odmah iza Kristijana Golubovića. Njegov boravak u rijalitiju obeležili su žestoki verbalni okršaji sa cimerima, a posebno sa pobednikom ove sezone rijalitija - Kristijanom.

Mnogi su strahovali od njegovog susreta sa Kristijanovom suprugom Kristinom Spalević koja vodi večerašnju emisiju "Farmeri - Narod pita", ali oni se ne obaziru na pomenute sukobe između rijaliti učesnika.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu:

Autor: M. V.