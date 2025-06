Šok u Užicu: Zmija stigla do drugog sprata! Evo kako je ovde dospela i zašto

U Užicu je ljude zatekao šokantan prizor - zmija se popela na drugi sprat stambene zgrade i zabrinula stanare, a A.Z. (32) koji je uspeo da fotografiše ovog nepozvanog gosta, ostao je kako kaže, u šoku.

Najpoznatiji hvatač zmija u Srbiji, Vladica Stanković, potvrdio je da je u pitanju zmija smuk.

- Ovo na fotografiji je smuk ili kako je mi zovemo "lažna šarka", to je neotrovna zmija i ne predstavlja opasnost - rekao je Vladica.

Zapitali smo se kako se ova zmija popela ovako visoko i koliko je ovo uopšte moguće, a onda nam je Vladica otkrio mogući scenario.

- Moguće je da se u blizini ili negde na zidu nalazi neko gnezdo ptica, zato je to normalno. Zmije dolaze tu gde su jaja ptice, gde su mladunci i tu se hrane, to je njihov "jelovnik". Najverovatnije da u blizini da postoji i neko drvo, a one to osete i iskoriste da dođu do hrane, a hrane se pticama i glodarima - kaže Vladica.

Kako postupiti u ovakvim slučajevima

Zamislite da se probudite ujutu i ugledate zmiju na vašoj terasi, siguro biste osetili strah, šok, paniku. Vladica uvek savetuje da u ovakvim slučajevima nikako ne treba paničiti, zmije i to osete. Zmije u našoj blizini su uglavnom bezopasne.

- Uvek savetujem sve ljude koji žive u kućama da oseku grane koje dodiruju objekte. Zmije se preko drveća i grana penju do kuća ako osete je u blizini neko gnezno. Najverovatnije da se uz ovu kuću naslanja i neki niski objekat pa se zmija popenje do legla. Naši ljudi često u dvoriština imaju i vinovu lozu preko koje se zmije penju do plena, sve je to normalno i nije ništa strašno. Važno je samo redovno kontrolisati - savetuje Vladica.

Smuk je neotrovna i vrlo vešta vrsta zmije, ona može da se popne i na visoke nivoe jer je izvrstan penjač. Koristi mišiće i ljuskavu kožu da se "zalepi" za površinu i balansira. Nije neobično da se nađe i na višim spratovima.

Autor: S.M.