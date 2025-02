DA SE NAJEŽIŠ! Porodica jednu od NAJOTROVNIJIH ZMIJA zatekla u veš-mašini (VIDEO)

Porodica iz Australije ostala je u šoku nakon što je u svojoj veš mašini pronašla jednu od najotrovnijih zmija na svetu. Preplašeni, odmah su pozvali poznatog hvatača zmija, koji je došao da uhvati otrovnicu.

Na snimku koji je objavljen na Fejsbuku vidi se šta je hvatač zmija pronašao kada je stigao u dom porodice u Modslendu, predgrađu Zlatne obale u Kvinslendu.

Na video snimku vidi se mladica smeđe zmije - najopasnije zmije u Australiji i druge najotrovnije zmije na svetu, kako "uživa" u veš mašini.

Nije poznato kako je zmija uspela da uđe u kuću, a još manje kako je uspela da se zavuče u veš mašinu. Srećom, hvatač zmija je uspeo da je uhvati i iznese iz porodičnog doma, bez da je iko stradao. Inače, ova vrsta zmije poznata je po svojoj izuzetnoj agresivnosti kada se oseća ugroženom, kao i po moćnom neurotoksinu koji može izazvati smrt ako se ugriz ne leči na vreme. Živi u Australiji, gde naseljava suve i polusuve predele, travnjake, poljoprivredna područja, ali može se pronaći i na obodu urbanih sredina.

Može se pronaći i u južnim delovima Nove Gvineje. Ume da zaluta blizu farmi i kuća, gde privučena prisustvom glodara dolazi u kontakt s ljudima.

Odrasle jedinke mogu da dostignu dužinu i do dva metra, a postoje primerci koji mogu narasti i do 2,5 metra. NJihova boja varira od svetlosmeđe do tamnobraon, a neke jedinke mogu imati i blage pruge ili tamnije fleke.

Autor: Snežana Milovanov