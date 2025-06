TOPLOTNI TALAS POČINJE DA PRŽI! OVO SU DETALJNE TEMPERATURE ZA DANAS: Ovi gradovi su u crvenom, popaljeni meteo alarmi

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar.

Temperature će se kretati od 11 do 34 stepena.

U Beogradu će biti sunčano i toplo, duvaće zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 32 stepena.

Zbog visokih temperatura, danas je upaljen i meteo alarm u celoj Srbiji.

Kada je reč o UV indeksu, brojem sedam i narandžastom bojom, koji inače znače da je nivo zračenja visok, označen je u Paliću, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Bačkom Karlovcu, Vršcu, Loznici i Beogradu. U ostalim delovima Srbije UV indeks je označen brojevima 8 i 9 i crvenom bojom, što znači da je zračenje vrlo visoko.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike će izazivati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini se preporučuju oko podneva.

Detaljna prognoza za toplotni talas

Navodi se i da se u prvoj dekadi juna očekuje prvi letnji toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije. U centralnim delovima Beograda nakon 3. juna pojava tropskih noći sa minimalnim temperatura od 20 do 22 stepena.

Utorak

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 34 stepena.

Sreda

Pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

Četvrtak

U većem delu pretežno sunčano, a na području Vojvodine malo do umereno oblačno i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 35 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima posle podne loklalni razvoj oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

