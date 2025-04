U SRBIJI DANAS PRAVI LETNJI DAN: Ponegde i do 28 stepeni, a evo gde su mogući pljuskovi

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar, a u košavskom području jugoistočni vetar imaće olujne udare.

Uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu pljuskovi sa grmljavinom, moguće i obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 8 do 14°C, maksimalna dnevna od 22 do 28°C, dok će u Negotinskoj Krajini biti hladnije, do 21°C.

U Beogradu u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 14°C, maksimalna dnevna 26°C. Tokom noći pljuskovi sa grmljavinom.

Autor: D.B.