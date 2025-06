NOVA POMOĆ DRŽAVE! Za žene iz Srbije i do 500.000 dinara bespovratnih sredstava: Evo kako do njih

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarala je danas u Zaječaru sa članicama Udruženja žena "Romula Gamzigrad" i istakla da država i Ministarstvo privrede bespovratnim sredstvima podržavaju žene na selu, kao i mlade i zanatlije.

Mesarović je navela da je sa ženama razgovarala o tome na koji način država može da pomogne tom udruženju koje je, kako je istakla, veoma važno ne samo za Zaječar, nego i za Srbiju.

- Bave se starim umetničkim zanatima, a Ministarstvo privrede u poslednjih godinu dana pruža podršku i ženama na selu i starim zanatlijama, afirmišući našu kulturnu baštinu - rekla je Mesarović.

Najavila da će podržati ovo udruženje, koje okuplja deset žena i ima izložbene štandove na kojima prodaje svoje proizvode, u cilju dobijanja podsticaja.

- Imaće moju podršku u daljem rastu i razvoju. Ove žene faktički žive od ovoga što proizvedu. Dužni smo da im pomognemo. Razgovaraćemo kasnije i sa predstavnicima lokalne samouprave na koji način da im se obezbedi prostor u gradskom jezgru da izlože svoje proizvode - kazala je Mesarović.

Dodala je da će u narednim danima biti prikupljena neophodna dokumentacija za učešće u programu "Žene na selu" i programu koji će uskoro biti dostupan i za stare zanate.

- Kroz oba programa će ovom udruženju biti pružena podrška, u vidu bespovratnih sredstava u visini od 100 odsto - istakla je Mesarović.

Podsetila je i da je raspisan program za mlade do 35 godina, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića u cilju podsticanja njihovog poslovanja.

- Dajemo bespovratna sredstva da na taj način osnuju svoje poslovanje. Mladi su puni biznis ideja, želje i volje da rade. Često su to i neke prerađivačke delatnosti, a ovog puta smo dozvolili da to budu i uslužne delatnosti. Do 500.000 dinara bespovratnih sredstava - rekla je Mesarović, koja je u Zaječaru posetila i radionicu za izradu torti i kolača "Slatski by Olivera".

Autor: S.M.