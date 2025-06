Ministar Đorđe Milićević u Jagodini! Dogovoren nastavak saradnje grada Jagodine i ministarstva za odnose sa dijasporom

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević razgovarao je danas u Jagodini sa rukovodstvom grada.

Sa ministrom su razgovarali član Gradskog veća zadužen za privredu, budžet i finansije Dalibor Marković, gradonačelnica Jagodine Goradana Jovanović, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević I načelnik za prosvetu Pomoravskog okruga Života Starčević.

"Nažalost, ne mogu, a da prve reči ne usmerim ka Draganu Markoviću Palmi jer on to zaslužuje. Čast mi je i privilegija što sam sa Draganom Markovićem Palmom bio u poslaničkoj klupi 14 godina. Zadovoljstvo mi je što vidim da grad Jagodina nastavlja putem koji je on trasirao" rekao je ministar Milićević na konferenciji za novinare i naglasio da je u Jagodini danas dogovoren nastavak saradnje njegovog kabineta i grada Jagodine.

"I ove godine nastavljamo sa letnjim kampovima za našu decu i omladinu iz dijaspore i to su kampovi naučni i eko kampovi, kulturni i sportski, u kojima je u prve dve godine bilo 8000 mališana iz dijaspore, a ove godine u Vidovdanski sabor dijaspore u Srbiji 28. juna uključujemo i lokalne samouprave, jer će na taj sabor doći i veliki broj naših privrednika iz dijaspore i tada lokalne samouprave će predstaviti svoje potencijale", kazao je ministar Đorđe Milićević.

Gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović je izjavila da su ovi projekti važan most između matice i dijaspore.

" Jagodina je već bila domaćin sportskog kampa za našu decu i omladinu iz dijaspore, a ove godine nakon izrade projekata odlučićemo kom letnjem kampu će Jagidina biti domaćin.

Vidovdanski susreti dijaspore su važni za lokalne samouprave u Srbiji", ocenila je gradonačelnica Jagodine. Razgovoru u Jagodini prisustvovao je I savetnik ministra Milićevića Đorđe Čolović.

