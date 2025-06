USKORO OTVARANJE BAZENA U SRBIJI: Cena u jednom gradu će ostati ista, a samo oni će moći da uđu besplatno!

Sitno se odbrojava do nove kupališne sezone u Čačku, a kapije gradskih bazena za sve posetioce se otvaraju danas. Cena dnevne ulaznice i ove godine će biti 250 dinara.

Cene ostalih vrsta karata su ostale na nivou prošlogodišnjih. Sezonska košta 5.000, a mesečna 2.500 dinara. Uz ove dve vrste karata potrebno je priložiti fotografiju.

Korisnici kartice Tri plus pojedinačnu sezonsku kartu će moći da nabave po ceni od 2.000 dinara, dok porodična sezonska karta za korisnike Tri plus staje 7.500 dinara. Uz karticu Tri plus potrebno je priložiti fotografiju, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijave i plaćanje svih vrsta karta vrše na biletarnici bazena.

U saradnji sa gradom svi nosioci Vukovih diploma osnovnih i srednjih škola u Čačku biće i ove godine nagrađeni besplatnom sezonskom propusnicom.

– Očekujemo uspešnu sezonu. Obavili smo sve neophodne pripremne radnje, tako da potpuno spremno očekujemo naše brojne posetioce. Obezbeđene su spasilačka, redarska i medicinska služba, koje će biti u službi kupača. Nadamo se lepom vremenu i verujemo da su pred nama dani koji će proteći u zadovoljstvu naših posetilaca, kažu iz SC ‘“Mladost“.

Dodaju da jedan od tradicionalnih i veoma popularnih sadržaja tokom kupališne sezone je i škola plivanja.

– Planirano je da prva smena škole plivanja startuje krajem juna, a sve bliže informacije se mogu dobiti svakog dana na bazenima.

Pozivaju sve posetioce da poštuju kućni red na bazenima i tako u saradnji sa službama koje će raditi daju doprinos uspešnom i lepom letu na gradskim bazenima.

