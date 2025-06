OVO SVAKO TREBA DA ZNA! 3 PRAVILA da sačuvate glavu: Kako da preživite teroristički napad

Masakr u školi u Gracu, u blizini granice sa Slovenijom danas je zavio Austriju u crno, nažalost je bolna opomena da su mere podizanja svesti i naophodnost bezbednosne obuke postali realnost. Masovno ubistvo u školi je po svemu sudeći delo psihopate i urađeno je po metodu terorističkog napada.

Atak na ljude ostavlja rane na organizmu društva, a u slučaju terorističkog akta može doći do značajnog broja žrtava ili štete na infrastrukturi.

Ukoliko se nađete u objektu, ili na prostoru na kom se dešava oružani napad, zapamtite nekoliko pravila koja mogu da vam spase život. Regujte brzo, odlučno i bez odlaganja. Stručnjaci za bezbednost su tokom decenija došli do nekoliko ključnih koraka koje mogu da utiču na to da spasite sebe i druge. Evo o čemu je reč.

Ujedinjeno Kraljevstvo je, svojevremeno, svojim građanima dalo uputstva šta da rade u slučaju terorističkog napada – beže, sakriju se i pozovu pomoć. U međuvremenu, u Sjedinjenim Američkim Državama vlada podstiče svoje ljude da beže, kriju se i na kraju bore.

Morate da proverite sve

Ako se dogodi teroristički napad, ostanite mirni i strpljivi, pratite savete lokalnih službenika za hitne slučajeve, slušajte radio, televiziju ili oficijalne internet kanale za vesti i uputstva. Ako se događaj dogodi u vašoj blizini, proverite da li ima povređenih, pružite prvu pomoć i potražite pomoć za teško povređene osobe nakon što je opasnost prošla. Proverite da li ima požara, opasnosti od požara, curenje gasa, bojlera. Pozovite članove svoje porodice da proverite njihovo stanje — nemojte ponovo koristiti telefon osim ako je hitan slučaj opasan po život. Proverite svoje komšije, posebno one koji su stariji ili invalidi.

Ukoliko se nađete u prostoru gde se teroristički napad događa, možete preduzeti tri koraka za očuvanje bezbednosti tokom napada:

Pobegnite!

Ako postoji siguran put, trčite. Insistirajte da drugi idu sa vama. Ne dozvoli ostatku grupe da vas uspore. Ostavite svoje stvari. Ako ste čuli pucnje prema vama, ne bežite, ako je moguće, legnite iza najbližeg zaklona. Prvo odredite gde se napad dogodio, a zatim pokrenite u drugom pravcu. Idi na najsigurnije mesto koje postoji. Ako je strelac negde blizu vas i nema ničega što bi vas zaštitilo od njegovih metaka, trčite cik-cak.

Sakrijte se!

- Ako ne možeš da bežiš, sakrij se. Pronađite zaklon od pucnjave. Zaključajte vrata i zabarikadirajte se unutra. Odmakni se od vrata. Budite veoma tihi i utišajte svoj telefon.

Pozovite pomoć!

Pozovite policiju kada ste sigurni. Dajte svoju lokaciju. Dajte pravac u kome se napadač kreće. Dajte što više informacija. Pokušajte bezbedno da sprečite druge da uđu u to područje.

Ako trčanje do najbližeg izlaza nije opcija, pronađite najbezbednije mesto za skrivanje. U slučaju da ste zarobljeni u sobi, zabarikadirajte se unutra. Blokirajte vrata da sprečite strelca da dođe do vas. Koristite stolove, stolice, police za knjige i sve što možete da nađete da sprečite ubicu da uđe u vašu sobu. Postavite se negde gde meci ne mogu da vas dosegnu. Stavite telefon na nečujno. Tokom terorističkog napada, ljudi će verovatno proveravati jedni druge. Ako vam telefon zvoni, to može odati vašu poziciju. Ako je moguće uputiti poziv, učinite to što je diskretnije moguće. Pozovite nadležne i recite im o svojoj situaciji. Ako vam poziv odaje vezu sa skrivanjem, pošaljite tekstualne poruke sa detaljima o tome šta znate. Bilo koja informacija o ubicu će pomoći vlastima da ga ili nju uhvate.

Šta ako ste talac

Ukoliko ste ostali u prirsustvu napadača pokušajte da izbegnete produženi kontakt očima sa teroristom koji izaziva agresiju; ne okrećite leđa teroristi; sledite uputstva terorista, ne raspravljajte se sa njima, odgovorite posle dužeg razmišljanja; ne opirite se; ne izvršavajte iznenada uputstva terorista; pokušajte da skrenete pažnju napadača na to da imaju posla sa konkretnim ljudima – čovekom; pokušajte da ostanete mirni, pronađite srednji stav između agresije, pasivnosti i pokornosti; ne privlačite pažnju terorista na sebe /diskusija, mnoga pitanja, brzi pokreti, uvrede, verbalno zlostavljanje/; uvek tražite dozvolu npr. da odete u toalet, da ustanete ili da otvorite torbu; dajte im svoje lične stvari na komandu terorista; ako je moguće ukloniti /odbaciti/ neprimetno sve znakove vašeg profesionalnog položaja koji mogu uzrokovati agresija terorista; postaviti male ciljeve /npr. dobijanje vode ili obroka, previjanje za rane, mogućnost korišćenja toaleta, pružanje pomoći nekom drugom od terorista/, ostvariti ih i postaviti nove; postavite buduće ciljeve koje treba postići nakon oslobađanja da biste opravdali svoju volju za preživljavanjem; pokušajte da ostanete fizički i psihički spremni – mislite pozitivno; zapamtite da među taocima može biti osoba koja sarađuje sa teroristima; ne pokazujte svoje strahove i druge slabe tačke, kontrolišite svoje reakcije; ne blokirajte bekstvo teroristima; pokušajte da zapamtite moguće najveći broj detalja o otmičarima i okruženju što može pomoći službama bezbednosti u daljim aktivnostima.

Službe bezbednosti i specijalne jedinice policije su osposobljene da na najadekvatniji način neutrališu terorističku pretnju, uz najmanje posledica. U slučaju ABHO napada, opcija sa bežanjem je najbolja uz pokrivanje respiratnornih puteva kako bi ste se zaštitli od hemijsko bioloških patogena koji vas mogu ubiti brže od metka.

Priprema za slučaj terorističkog napada

Prvi korak ka spremnosti za terorizam je prihvatanje da se to jednostavno ne dešava negde daleko na Istoku, već da se može desiti i u Evropi. Još od terorističkih napada na prostoru Jugoslavije 70’ i ratova 90’ naši sugrađani su bili oprezniji prema terorizmu. Važan aspekt reagovanja na terorizam je komunikacija. Jednom kada dođe do napada, pokušaj da saznate da li je svaki član vaše porodice u redu je možda jedan od najnepovoljnijih trenutaka koji možete ikada da osetite. Svi treba da imaju kontakt brojeve i adrese e-pošte, uključujući lične, kućne i radne brojeve. Nastavnici ili školski predstavnici vaše dece takođe treba da imaju vaš kontakt broj.

Teroristički napad će se teško predviteti ali ukoliko ste se informisali i razmišljali o ovome biće vam daleko lakše da reagujete pravilno, nego da smatrate da vam se to nikada neće dogoditi.

Autor: Marija Radić