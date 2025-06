Radionica "Odgovor na katastrofe prilagođen svima" održana je u Beogradu uz učešće predstavnika organizacija i osoba sa invaliditetom kao i sektora za vandredne situacije MUP-a.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, osvrnula se na značaj projekta i neophodnosti jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom za samopomoć i međusobnu podršku dok ne stigne pomoć vatrogasno-spasilačkih jedinica.

- Shvativši veličinu problema, u saradnji, pre svega sa sektorom za vandredne situacije MUP-a, mi se ovom temom bavimo na različite načine. Prvo, pokušavamo da unapredimo normativni sistem, što smo i činili u poslednjih nekoliko godina i u toj oblasti je došlo do značajnog unapređenja što se tiče normative, ali i prakse. Tu radimo na dva nivoa -rekla je Jovanović i dodala:

- Pre svega edukujemo pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica i uopšte sve ljude koji čine sistem civilne zaštite u našoj zemlji, ali to je dugotrajan proces i to ćemo raditi ubuduće. To radimo i uz podršku UNDP-a koji danas podržava ovu radionicu kao i naredne četiri u još tri grada u Srbiji, kao i uz podršku misije OEBS-a u Srbiji -rekla je Jovanović.

Radionica, prva od četiri, je deo četvoromesečnog projekta "Razvoj kapaciteta za međusobnu zaštitu osoba sa invaliditetom u slučaju katastrofa i funkcionisanje u vanrednim situacijama" koji je finansijski podržan od strane UNDP-a.

Autor: Iva Besarabić