VAŽNA VEST ZA SVE KOJI PLANIRAJU KUPOVINU PRVOG STANA ILI KUĆE! Mali: Izmenili smo uredbu, mlade majke će imati još povoljnije uslove

Ministar finansija Siniša Mali objavio je važnu vest za sve one koji planiraju kupovinu prvog stana ili kuće.

"Na današnjoj sednici Vlade izmenili smo uredbu koja se odnosi na dodelu subvencija od 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili kuće za majke, tako da uz ovu pogodnost od sada mogu da koriste i Program povoljnih stambenih kredita za mlade.

To znači da će mlade majke imati još povoljnije uslove za kupovinu prve nekretnine, a s obzirom na to da mogu da računaju na bespovratnu pomoć države do 20.000 evra, plus na jeftini kredit za koji je učešće samo jedan odsto.

Kada je reč o dosadašnjim podacima o subvencijama za majke, od 2022. do danas je isplaćeno ukupno 1.035 zahteva, za šta je država izdvojila 12,2 miliona evra.

Kupovina prve nekretnine je jedno od važnih životnih pitanja za svakog mladog čoveka, i zato je ključno da država omogući mladima da to pitanje reše na što lakši, povoljniji i efikasniji način", stoji u objavi Siniše Malog.

Autor: S.M.