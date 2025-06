DUPLA POMOĆ ZA MAJKE U SRBIJI Povoljni stambeni krediti plus 2.344.000 dinara, evo šta treba od dokumentacije

Majke u Srbiji koje su do sada imale mogućnost da za prvu nekretninu dobiju subvenciju države od 20.000 evra, moći će pored ove olakšice da dobiju i kredit za mlade, a za koji je učešće samo jedan odsto, tako da će praktično imati dvostruku olakšicu.

U poslednjih nekoliko godina, država Srbija je pokrenula različite programe pomoći kako bi olakšala građanima kupovinu prve nepokretnosti.

Dva ključna načina koji omogućavaju povoljnije uslove za kupovinu prve nekretnine su stambeni krediti za mlade i subvencije koje država dodeljuje majkama po osnovu rođenja deteta. Sada bi majke mogle da koriste obe pogodnosti.

Ministar finansija Siniša Mali je saopštio je da je na sednici parlamenta izmenjena uredba koja se odnosi na dodelu subvencija od 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili kuće za majke.

Tako će, kako ističe, uz ovu pogodnost od sada mjake koje kupuju prvu nekretninu moći da koriste i Program povoljnih stambenih kredita za mlade.

Povoljni uslovi

Ministar je naveo da je to važna vest za sve one koji planiraju kupovinu prvog stana ili kuće.

- To znači da će mlade majke imati još povoljnije uslove za kupovinu prve nekretnine, a s obzirom na to da mogu da računaju na bespovratnu pomoć države do 20.000 evra, plus na jeftini kredit za koji je učešće samo jedan odsto - pojašnjava Mali.

Kada je reč o dosadašnjim podacima o subvencijama za majke, on je dodao da je od 2022. do danas isplaćeno ukupno 1.035 zahteva, za šta je država izdvojila 12,2 miliona evra.

- Kupovina prve nekretnine je jedno od važnih životnih pitanja za svakog mladog čoveka, i zato je ključno da država omogući mladima da to pitanje reše na što lakši, povoljniji i efikasniji način - ocenio je ministar.

Neophodna dokumentacija za subvencije

- lična karta podnosioca zahteva

- uverenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih za svu decu

prijava prebivališta za svu decu

- dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici - izvod iz matične knjige venčanih ili izjava o postojanju vanbračne zajednice

- overena kod notara

- uverenje od RGZ da podnosilac zahteva ne poseduje nepokretnost

- uverenje od RGZ da supružnik ili vanbračni partner ne poseduje kuću ili stan

- izjava podnosioca zahteva overena kod notara da nije otuđio kuću ili stan

- tehnički opis sa popisom radova i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta

- potpisan predugovor sa firmom ovlašćenom za projektovanje i građevinske radove

- Inače, za subvencije u iznosu od 20 odsto vrednosti nekretnine do 20.000 evra mogu da konkurišu svi bračni parovi čija deca nisu starija od godinu dana, tako da nadležni apeluju na mlade roditelje da se prijave. Pravo na ovu pomoć imaju majke, a u izuzetnim slučajeva mogu da apliciraju i očevi.

Autor: Dalibor Stankov