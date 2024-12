Vučić: I nezaposleni od 20 do 35 godina će moći da dođu do stana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će stanove sa subvencijama države moći da kupe državljani Srbije kojima će to biti prva nekretnina, starosti od 20 do 35 godina ističući da će kredit moći da dobiju i nezaposleni.

On je u obraćanju javnosti rekao da osim emocionalne komponente da svakom roditelju dete ostane u zemlji, ova mera ima i racionalne korene.

"Ključna tema je bila kako će da dođu do kredita i stana nezaposleni, kako će da dobiju stan. Može, mogu studenti da dobiju, svako ko ima 20 godina starosti. I nezaposleni mogu", kazao je.

Vučić navodi da je cilj programa podrška mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i ukazuje da neće biti igre i moguće zloupotrebe.

Naglasio je da će pravila biti striktno poštovana i odmah će biti rešavane zloupotrebe.

Vrednost program je, prema rečima predsednika, 400 miliona evra za 5.500 stambenih jedinica.

"Ako uspemo ovo, produžavamo odmah. Od 400 miliona evra imamo oko 130 miliona direktnog državnog poklona samo na 5.500 stanova. Ovo je ogroman novac države za pomoć mladima", kazao je Vučić.

Naveo je da je uslov da budu državljani Republike Srbije i da ima od 20 do 35 godina.

"Bio sam srećan kada smo podigli do 35, a srce me boli što ne možemo da podignemo do 40 godina starosti. U ovom trenutku ne možemo finansijski to da izdržimo", kazao je Vučić.

Vučić je kazao da je ovaj program najbolji za rešavanje stambenog problema možda i u čitavoj Evropi.

On je naglasio da je ovo sve samo ne socijalna mera.

"Nazvao bih je merom za budućnost Srbije u demografskom, ekonomskom i svakom drugom razvojnom smislu. Imaćemo ekonomski aktivnog čoveka od njegovog ranog perioda. To će nam pomoći da ih sačuivamo u zemlji, a time će nam i radna snaga i BDP biti veći", kazao je Vučić.

