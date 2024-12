OVO SU USLOVI ZA UZIMANJE STANA: Vučić otkrio ko sve ima pravo na nekrentinu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je program za mlade ističući da su uslovi da to budu državljani Srbije starosti od 20-35 godina.

Kaže da neće biti igre, preprodaje.

- Biće striktno poštovano i odmah će biti rešavane zloupotrebe. Naći se se posebni modeli. Vrednost programa je 400 miliona evra, to je odmah 5.500 stambenih jedinica. Ako uspem oda uradimo to, produžićemo program odmah. Tu je 130 miliona evra direktnog državnog poklona, samo na 5.500 stanova - kaže predsednik.

Uslov je da budu državljani Srbije starosti od 20 do 35 godina, navodi on.

- Srce me boli što ne možemo da podignemo do 40 godina. Ne možemo finansijski to da izdržimo.

Autor: Jovana Nerić