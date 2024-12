Vučić: Program stambenih kredita za mlade mera za budućnost Srbije, najbolji u Evropi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u obraćanju javnosti da je država pripremila program stambenih kredita za mlade koji je najbolji u celoj Evropi i istakao da to nije socijalna mera već mera za budućnost Srbije.

"Reč je o projektu koji je, rekao bih, najbolji za rešavanje stambenog problema možda u celoj Evropi. Reč je o ogromnoj podršci države Srbije. Postavlja se pitanje zašto to radimo. Je li ovo socijalna mera, kako neki kažu. Ovo je sve, samo ne socijalna mera", ukazao je Vučić u obraćanju građanima.

Naglasio je da je to, pre svega, mera za budućnost Srbije u ekonomskom, demografskom i svakom razvojnom smislu.

"Mi smo uspeli da uradimo jednu tešku i komplikovanu stvar. Dakle, danima, nedeljama, smo se mučili da pronađemo rešenje. I hoću da se zahvalim Ministarstvu finansija, s kojima je to bilo vrlo teško razgovarati, a kamoli završiti te pregovore. Da se zahvalim ljudima iz Narodne banke, koji su dobar deo svog posla završili, a nadam se da će uspeti da urade taj posao i u budućnosti", rekao je Vučić u Palati Srbija.

Naveo je da najveći teret ide na Banku Poštanska štedionica.

"Pošto, inače, najveći teret ide na državu, ali vas ja molim da se postarate da bude i drugih banaka, pošto ne može samo sekira u med da im upada i da dobijaju sve poslove i da ovde imaju ogroman profit, a da nikada, nigde, ni u jednom trenutku ne budu na strani države. Tako da vas molim da to iskoristite i autoritet države i da im jasno stavite do znanja da moraju da budu uz mlade ljude u Srbiji, uz građane Srbije, ali mi smo to rešili i bez njih", rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić