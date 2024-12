Odlične vesti za mlade! Vučić najavio novu pomoć države: Za kredite na stanove učešće samo od 3 do 5 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je država krenula u veliku inicijativu i pravljenje programa kada se tiče problema koji imaju mladi, a to je kupovina stanova.

- Mi ćemo to raditi sa Narodnom bankom da se naprave garantne šeme, ali to nije dovoljno. Ono što je najveći problem je novac za učešće, ne mogu ljudi da skupe 20 odsto.

- Ići ćemo na to da bude maksimalno tri do pet odsto učešće, a da rate ne prelaze 200 evra. I sada gradimo tu šemu, da vidimo kako da subvencionišemo kupovinu stana. Ali nećemo dozvoliti trikove da se to prebacuje na rođake.

Želimo mlade da sačuvamo u Srbiji, napravićemo program kakav nigde u Evropi ne postoji, kako da reše stambeno pitanje- rekao je predsednik.

Autor: Dalibor Stankov