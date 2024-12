'FANTASTIČNE VESTI ZA MLADE' Predsednik Vučić: Za stanove od 75.000 evra biće potrebno učešće manje od 1.000 evra!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fantastične vesti!

Fantastične vesti za mlade! Za stanove od 75 hiljada evra biće potrebno učešće od samo 1.000 evra!, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da je nedavna najava o pomoći države izazhvala veliko interesovanje mladih ljudi.

Mnogo toga još ljudima nije sasvim jasno

– Poštovani građani, od svega što sam sinoć govorio, najveću pažnju javnosti i ogroman interes je izazvala ideja za stanove za mlade ljude. Drago mi je zbog toga. Mnogo toga još ljudima nije sasvim jasno, sve procedure mi moramo tek da završimo – rekao je Vučić i dodao:

– Ali jedna, možda najvažnija stvar. Razgovarajući i dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi. Shvatio sam da i taj nivo od 2.250 evra za stan, od 75.000 evra, mora da bude niži.

Nivo učešća za stan mora da bude manji od 1.000 evra

– Zato sam jutro tražio od ministra finansija, od Vlade Srbije, da pronađu rešenje. I dobio obećanje da će to rešenje pronaći do kraja dana. Da nivo učešća za stan od 75.000 evra vrednosti, prosečno, mora da bude manje od 1.000 evra.

Prema njegovim rečima, ono što morate da date, 1.000 evra, sa svim troškovima obrade, to ne može da pređe 1.400 evra.

– To je sve. Stan je vaš – istakao je Vučić i dodao:

– Mi ćemo povećati subvencije da bi kamate ostale iste, onakve kakve sam govorio. Dakle, od 122 evra prva godina do 200 evra, do završetka 6. godine i 333 evra posle toga. Ali, za to vreme, vi dobijate posao, počinjete da radite i umesto da plaćate zakup nekome, živite u svom stanu sve vreme, plaćate svoje.

Ogroman interes mladih ljudi

Vučić je rekao da je mnogo srećan što je ovo naišlo na ogroman interes mladih ljudi.

– Znam koliko im ovo znači i gledaćemo još da pomognemo da vidimo šta je to sve što još za mlade možemo da uradimo – kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, druga važna stvar je da je Vlada jutros donela odluku o 20% uvećanju novca, dodatnog novca za fakultete, za sve njihove materijalne troškove univerzitete.

– Ispunjeno obećanje i veomo važno je to što za 10 i 15 minuta kreće postavljanje na sajt Ministarstva za građevinarstvo svih dokumenata koji se tiču nadstrešnice od projekta do svega drugog nadzora, svega, a za one koji govore kako ta dokumenta su kod mene ne u Tužilaštvu, ta dokumenta su odavno u Tužilaštvu. Ja sam samo naknadno tražio od Ministarstva da ih vidim, a vi ste samo lagali kako su sakriveni, tajni, nepostojeći i sve drugo. Ali u laži su kratke noge – istakao je Vučić i zaključio:

– Borićemo se za mladost Srbije, borićemo se za budućnost Srbije. A ko hoće političke proteste, uvek su dobro došli. Ja uživam u političkim protestima, jer mi daju dodatnu snagu, daju mi dodatnu energiju i dodatnu volju da se borim za Srbiju.

Autor: Aleksandra Aras