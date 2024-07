PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO SJAJNE VESTI! Novi rast penzija! Skok od 10 odsto za najstarije, otkrio kada STUPA NA SNAGU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sjajne vesti za najstarije građane.

Istakao je da su ocene MMF najbolje u regionu za Srbiju, i da neće da se kocka sa ekonomskim pitanjima.

- Penzije, ja se nadam, da moraju da idu najmanje, to je moje obećanje, najmanje 10 odsto u vis! Najmanje toliko. To je za sledeći budžet, e sada da li će biti od novembra ili januara, videćemo to. Tu odluku moramo da donesemo u naredna dva meseca.

- Biće značajnog rasta minimalca i plata u javnom sektoru. U javnom sektoru to će biti linearno. I mislim da mora biti značajnog povećanja u sektoru prosvete. Niko sada ne gleda, ne morate da gledate u šerove, svi čekaju da počnem o Ukrajini da pričam i ratovima. Ali meni su ovo najvažnije teme, i za državu - kaže predsednik.

Autor: Dubravka Bošković