VUČIĆ: Stan od 100.000 evra, učešće 1.000! Za vikend komplet mere za stanove za mlade od 20 do 35, možda i do 40 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas, na poziv premijera Miloša Vučevića, prisustvovao je sednici Vlade Srbije.

- U subotu ili nedelju izaći ćemo s konačnim merama kako će sve to izgledati za stanove za mlade, posle Božića biće spremno za Skupštinu, kad se to završi u Skupštini, od 1. marta možemo da krenemo s kompletnim merama, meni je važno da to bude za ljude od 20 do 35 godina a da produžimo i do 40. godine - kazao je Vučić.

Kako je rekao, za stan od 100.000 evra, učešće će biti 1.000.

Autor: Pink.rs