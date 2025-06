POSLE PODNE STIŽU GRMLJAVINSKE OLUJE: Ovim delovima Srbije prete obilniji pljuskovi i grad

Nakon jučerašnjih 34 stepena, u Srbiji je danas znatno ugodnije vreme.

Noćas je došlo do prodora oslabljenog hladnog fronta, uz pojačan severozapadni vetar i blagi pad temperature vazduha. Danas je u Srbiji prijatnije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Veoma toplo ostalo je i dalje na istoku i jugoistoku Srbije.

U nastavku dana širom Srbije očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala. U ovom času pljuskova ima u Podrinju i ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije.

Kasnije posle podne na jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz pljuskove sa grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i vrlo obilnim pljuskovima, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. Biće uslova za grad i grmljavinske nepogode.

Lokalni i izolovani pljusak sa grmljavinom pred kraj dana ponegde se očekuje i na severoistoku Srbije.

Maksimalna temperatura biće danas od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni. Na istoku i jugoistoku Srbije ostaće i dalje vedro i tropski toplo, temperatura do 33 stepena.

U Srbiji narednih dana sunčano i toplije. Posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom samo u brdsko-planinskim predelima Srbije.

