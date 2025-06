PLJAČKAŠI GROBOVA HARAJU VRANJEM! Otvorili sanduk pokojnika i ukrali devize i zlato

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno je da je 12. juna tužilaštvu od strane policije prijavljen događaj, da su rođaci pokojnika prilikom čišćenja grobnog mesta primetili delove drvenog sanduka, i da je neutvrđenog dana izvršeno iskopavanje.

U pitanju je groblje koje se nalazi na obodu grada Vranja. Kako se saznaje, pokojnik je iz inostranstva tako da je telo bilo u metalnom sanduku, koji je potom stavljen u drveni. Kako su prijavili rođaci, navodno je iz drvenog sanduka nestao devizni novac i lične stvari pokojnika.

- Potom su metalni sanduk i ti delovi drvenog sanduka vraćeni u grobno mesto i to je zatrpano - objašnjava nam izvor i dodaje:

- S obzirom na to da se metalni sanduk ne otvara, rođaci su novac i lične stvari pokojnika ostavljali u drveni sanduk.

Obavešteno tužilaštvo

Nepoznati počinioci izvršili su krivično delo povreda groba, potvrđeno nam je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

- Još uvek se traga i radi na pronalaženju NN izvršioca ovog krivičnog dela. Znači neutvrđenog dana je to krivično delo izvršeno. Rođaci su to primetili prilikom čišćenja grobnog mesta, pa su primetili te delove drvenog sanduka razbacane po grobu. Ukradena je manja količina deviznog novca, kao i zlatan nakit koji je bio na pokojniku. Rođaci su prijavili da to nedostaje i da su to nepoznati počinioci odneli. Navodno je to bilo u drvenom delu sanduka koji je bio razbijen - rekao je izvor.

- Pripadnicima Policijske uprave Vranje naloženo je od strane tužilaštva da se i dalje nastavi rad na pronalaženju NN učinioca ovog krivičnog - navodi za Kurir Miodrag Stojanović, portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Autor: Dalibor Stankov