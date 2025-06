Požari rastinja u letnjem periodu nisu retkost, ali poslednja intervecija niških vatrogasaca ostaće upamćena.

Vođa vatrogasne grupe u Nišu Srđan Mihajlović, rekao je da je kada je kolega bacio mlaz vode, igrom slučaja, primetio je nekakvu kutijicu kojoj je prišao i uzeo, i tada je video da je u pitanju ikona Presvete Bogorodice.

Ikona je iz pepela izvučena potpuno neoštećena, i Mihajlović je rekao da ima puno iskustva na terenu, ali da ovo ne ume da objasni.

- Meni je bilo zadovoljstvo što sam je našao. Da li je to nešto "odozgo" ili nije ne znam, ali stvarno je čudo. Da li je to Bog, ne znam, prelepo je... - rekao je on.

Oni kažu da do sada nisu imali prilike da nađu ovakvo nešto na terenu.

Ivica Troter, šef smene Vatrogasno spasilačke brigade u Nišu, rekao je da su imali poziv da je došlo do upale suve trave i niskog rastinja, ali dodaje da je bila zahvaćena i deponija.

- Obilaskom terena i gašenjem, kolega je našao ovu ikonu - rekao je Troter.

Kako kaže, paljenje na otvorenom prostoru je zabranjeno zakonom, dodaje da slede zakonske kazne za to.

Mihajlović je rekao da će ova ikona ostati u Brigadi, da pazi na vatrogasce, kako kaže, na mlade kolege koji počinju da rade.

