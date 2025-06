KADA SU NAJVEĆE GUŽVE GA GRČKOJ I KAKO IH IZBEĆI: Ako planirate put, obratite pažnju na ove datume

Leto je u punom zamahu, a mnogi iz Srbije već tradicionalno pakuju kofere za Grčku.

Ipak, oni koji planiraju put kolima trebalo bi da budu spremni na potencijalna zadržavanja na putevima i graničnim prelazima.

Iako je sezona zvanično počela još u junu, prave gužve očekuju se od 1. jula, kada počinje talas tranzitnih putnika iz zapadne Evrope – najviše državljana Turske koji kroz Srbiju putuju ka domovini.

Kad su putevi najopterećeniji?

Najveća frekvencija saobraćaja ka Grčkoj beleži se petkom i subotom, dok su nedelja i ponedeljak posebno zahtevni za povratak. Uz to, 1. i 15. dan u mesecu često su označeni kao dani pojačanog saobraćaja zbog organizovanih smena u turističkim agencijama.

Pored vikenda i „smenskih dana“, dodatne gužve izazivaju državni praznici u Severnoj Makedoniji i Grčkoj, zbog kojih mnogi lokalni stanovnici takođe kreću na putovanja.

Datumi kada treba dodatno paziti:

2. avgust – Ilinden (Severna Makedonija): nacionalni praznik koji donosi gust saobraćaj ka jugu.

Ilinden 2025. godine pada u subotu, 2. avgusta.

To znači da se u tom vikendu (1–3. avgust 2025) mogu očekivati pojačane gužve na putevima kroz Severnu Makedoniju, naročito prema graničnim prelazima ka Grčkoj.

28. avgust – Uspenje Presvete Bogorodice: još jedan važan datum za Makedoniju, sa pojačanim gužvama na prelazima Dojran i Evzoni. To je državni praznik i neradni dan u Makedoniji. Zato se tokom 14, 15. i 16. avgusta 2025. očekuju veće gužve na putevima kroz Severnu Makedoniju, naročito ka graničnim prelazima ka Grčkoj (Dojran, Evzoni).

Velika Gospojina pada u petak, 15. avgusta.

Zbog toga se od 14. do 16. avgusta 2025. očekuju velike gužve na graničnim prelazima ka Grčkoj i na putevima unutar same Grčke, jer je to jedan od najvećih praznika u toj zemlji i mnogi Grci tada putuju.

14–16. avgust – Velika Gospojina (Grčka): višednevni praznik u Grčkoj kada se milioni ljudi upućuju ka obali, što često dovodi do zagušenja na gotovo svim važnijim pravcima.

Kako da izbegnete najgore gužve?

Putujte radnim danima – manja je verovatnoća zastoja.

Ako vam raspored to dozvoljava, prespavajte u Skoplju ili Ohridu, pa nastavite rano ujutru.

Ne zaboravite na dovoljne zalihe goriva i vode, naročito ako krećete u ranim jutarnjim ili popodnevnim „špic“ satima.

Koristite online servise i mape za praćenje gužvi u realnom vremenu – posebno u blizini Soluna, gde su radovi na obilaznici i dalje aktivni.

Ruta preko Bugarske – da ili ne?

Za one koji polaze iz istočnog dela Srbije, kao i za turiste kojima je krajnja destinacija Kavala ili neka od egejskih destinacija, put preko Bugarske često je bolja opcija. Ipak, i tamo se od početka jula beleže ozbiljne gužve – pre svega zbog povratka turskih gastarbajtera, ali i velikog broja rumunskih turista koji tim putem idu ka grčkim plažama.

Ako planirate putovanje ovog leta, izbegavajte vikende i datume poput: 1, 2, 14, 15, 16. i 28. avgust, kao i sve prve i petnaeste u mesecu. Uz dobar plan, fleksibilnost i malo strpljenja – put ka moru može da bude mnogo lakši.

Autor: D.B.