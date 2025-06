BESPLATNO U BATUTU: Akcija testiranja muškaraca tumor markerom specifičnim za prostatu, OVO su termini

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ najavio je danas akciju besplatnog testiranja muškaraca markerom specifičnim za prostatu PSA.

Akcija besplatnog testiranja, koja će sutra na konferenciji za novinare biti promovisana, trajaće do kraja juna i sprovodiće se radnim danima od 8 do 18 i subotom, od 8 do 14 sati.

PSA analiza namenjena je prvenstveno muškarcima starijim od 50 godina, kao i onim starijim od 45 godina, ukoliko u porodici imaju slučajeve raka prostate kao i starijim od 40 godina sa mutacijama gena "BRCA1/2".

U saopštenju piše da PSA (prostata specifični antigen) spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju, određivanju stadijuma karcinoma prostate i praćenju rezultata lečenja.

Povišene vrednosti PSA mogu se naći i kod benignog uvećanja prostate, upale, nakon biopsije prostate, hirurških intervencija i drugih nemalignih oboljenja prostate.

