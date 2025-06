OVA TRI DANA SVI ČEKAMO: RHMZ objavio prognozu, jedan deo morate pročitati: Pre nego što krene pakao, biće...

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je najnoviju prognozu za našu zemlju. Kako je objašnjeno, danas nas čeka pretežno sunčano i toplo vreme, dok stoji i kakve ćemo vremenske prilike imati u narednim danima, pa je poznato kada možemo da očekujemo promene i da li ćemo imati osveženje od tropskih temperatura.

"Danas pretežno sunčano i toplo, na istoku i veoma toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde se očekuju kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni", piše RHMZ kada je današnje vreme u pitanju.

RHMZ je najavio i vreme koje ćemo imeti u zemlji do 26. juna, a do kada će, kako stoji, biti pretežno sunčano vreme.

"Do 26. juna zadržava se pretežno sunčano vreme, a poslepodnevni plјuskovi sa grmlјavinom uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se samo još u petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Tokom dana toplo, u petak i za vikend u većini mesta od 26 do 29 stepeni, a sledeće sedmice ponovo i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 srepeni", stoji na kraju RHMZ prognoze.

Autor: Jovana Nerić