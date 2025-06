STIGLO NAM JE LETO! Prvi dan ovog godišnjeg doba je i najmoćniji dan u godini, danas zamislite želju i planirajte budućnost!

Letnji solsticij, koji pada 21. juna 2025. godine, vezuje se za prvi dan leta.

Označava tačku kada je Sunce na svom najvišem vrhu na nebu, a za one na severnoj hemisferi, to je i najduži dan u godini. Ali letnji solsticij je više od sezonske promene — on takođe najavljuje promene i nove početke u našim životima.

Leto 2025. počelo je danas 21. juna, u četiri sata i 42 minuta, a završiće se u ponedeljak, 22. septembra 2025, u 20 sati i 19 minuta.

Ova subota, 21. jun 2025, biće 172. dan u godini (po Gregorijanskom kalendaru), a do kraja će ostati još 193 letnja, jesenja i zimska dana. Ovo leto trajaće 93 dana, 15 sati i 37 minuta, čitavih 15 minuta kraće nego 2024. godine, i to će biti najduže godišnje doba – bar kalendarski. Istog dana, u isto vreme, za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje zima. Obdanica će biti najduža, a noć najkraća.

Prvog dana leta dnevno svetlo u Beogradu trajaće 15 sati i 34 minuta: sunce izlazi u 4.52, a zalazi u 20.26. Tog dana će u Subotici, na primer, dnevno svetlo trajati 12 minuta duže nego u Beogradu, dok će u Nišu dan biti kraći 14 minuta u odnosu na Beograd.

Inače, meteorološko leto počelo je 1. juna, a završiće se 31. avgusta 2025. Zanimljivo je da će sledeće dve godine leto počinjati 21. juna, dok će 2028. početi 20. juna.

U narodnom predanju, duhovno značenje letnjeg solsticija i početka leta je slavlje — najsvetlijeg i najdužeg dana u godini, leta i predstojeće žetve. Ovo bi trebali da uradite:

1. Vreme je da zavirite u sebe

Letnji solsticij se odnosi na prirodu, ali takođe i na vaš odnos sa samim sobom, a unutrašnja refleksija je ogroman deo toga. Ove godine, to je posebno slučaj – mesec i kometa Hiron, koji simbolizuju skrivene rane, oboje se povezuju u žestokom Ovnu oko letnjeg solsticija. „Dublje razmišljamo o našim greškama iz prošlosti i saosećajno gledamo prema sebi“, kažu astrolozi.

2. Vreme je da slavite prirodu

Letnji solsticij uvodi novu sezonu koja se odnosi na lepotu koju priroda može da ponudi. Važno je da to proslavimo, i zbog toga se mnogi rituali letnjeg solsticija fokusiraju na izlazak napolje i boravak na svežem vazduhu, gledanje izlaska sunca, gledanje zalaska sunca ili dugu šetnju.

3. Vreme je za nove početke

Na isti način na koji solsticij označava početak leta, on takođe predstavlja vreme za razmišljanje o sebi i radovanje onomu što dolazi. To je početak novog poglavlja, tako da je odlično vreme da napravite planove i pregledate svoje dugoročne ciljeve. „Letnji solsticij je dan pun energije i važno vreme za postavljanje namera za ostatak godine“, objašnjavaju astrolozi. „Simbolizuje prosperitet, ekstravaganciju i dobro raspoloženje“.

